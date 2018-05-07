Bu ekmeğin kilosu 10 lira! 3 aylık ömrü var

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
07.05.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Bu ekmeğin kilosu 10 lira! 3 aylık ömrü var

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Bu ekmeğin kilosu 10 lira! 3 aylık ömrü var

Kahramanmaraş’ta Yöresel Lezzetler Fuarı'nda stant açan Rasim Şener, Kahramanmaraş'ta 4 günde 1 tonun üzerinde ekmek sattıklarını belirtti.

Kahramanmaraş’ta Yöresel Lezzetler Fuarı'nda stant açan Rasim Şener, yaklaşık 3 ay yenilebilen ekmeğin kilosunun 10 lira olduğunu, terazide 7 kilo 750 gram gelen ekmeğin fiyatının ise yaklaşık 80 lira olduğunu söyledi.

Bu ekmeğin kilosu 10 lira 3 aylık ömrü var

4 Mayıs’ta Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılan yöresel Gıda, Gastronomi ve Yöresel Lezzetler Fuarı 13 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle ilk kez düzenlenen Kahramanmaraş Gıda, Gastronomi ve Yöresel Lezzetler Fuarı, Türkiye'nin farklı yerlerinden yöresel lezzetler vatandaşlarla buluştu.

Bu ekmeğin kilosu 10 lira 3 aylık ömrü var

KAFUM alanındaki 32 firmanın stant açtığı fuarın, küçük üreticileri desteklemenin yanı sıra yöresel ürünlere ilişkin yurt içindeki tüketimi yaygınlaştırmayı hedeflediğini belirtiliyor.

Fuar alanında vatandaşların ilgi gösterdiği stantlardan biri de Giresun’un Dereli ilçesinden gelen Rasim Şener’in Karadeniz ekmeği standı oldu.
Vatandaşlara Karadeniz’den getirdiği büyük ekmeğin satışını yapan Şener, kilosu 10 lira olan bir ekmeğin 7 kilo 750 gram geldiğini, fiyatının yaklaşık 80 lira olduğunu söyledi.

Bu ekmeğin kilosu 10 lira 3 aylık ömrü var

Ekmeğin ortalama 3 ay ömrü olduğunu söyleyen Şener, “Bu ekmekler karabuğday, ekşi maya ile üretilen ekmeklerimiz. Gümüşhane’den geldik. Bu ekmeğimizi buzlukta saklayabilirsiniz, birçok yemekle birlikte yenir. Ekmeği kilo ile satıyoruz. Ne kadar isterlerse ona göre dilimler halinde veriyoruz. Ekmeğin 1 dilimi ortalama 200 gram geliyor. Kahramanmaraş’ta vatandaşların bu ekmeğe ilgisi çok güzel beğeniyorlar, alıyorlar. Yaklaşık 1 ton üzerinde ekmek sattık. 300 kilogram civarında ekmeğimiz kaldı" diye konuştu.

Bu ekmeğin kilosu 10 lira 3 aylık ömrü var

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