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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
21.07.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Bu dondurmanın bir topu 100 lira

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Bu dondurmanın bir topu 100 lira

Kadıköy’de bir dondurmacıda satılan ve içinde İran safranı bulunan özel dondurma, fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Şeker yerine Anzer balı kullanılarak yapılan dondurmanın bir topu 100 liradan satılıyor.

Göztepe’de bulunan bir dondurmacıda, alışık olduğunuz tatların yanı sıra müşterilerin beğenisine sunulan özel bir dondurma yer alıyor. Yapımında kullanılan malzemeler nedeniyle fiyatı dudak uçuklatan dondurma koyun sütüyle hazırlanıyor. Şeker yerine Anzer balı ile tatlandırılan dondurmayı pahalı yapan ise içinde bulunan İran safranı. Fiyatıyla dikkat çeken dondurmanın bir topu 100 lira, kilogram fiyatı ise 2 bin 500 liradan satılıyor. 

Bu dondurmanın bir topu 100 lira
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"ELDE ETTİĞİMİZ KARI DİREK HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLIYORUZ"

Dondurma dükkanının sahibi Erhan Osmanoğlu hazırladığı bu özel dondurmaya ilginin olduğunu belirterek, "Görmüş olduğunuz dondurmayı koyun sütüyle yapıyoruz. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz. Tamamen Anzer balıyla yapıyoruz ve İran safranıyla servise hazır hale getiriyoruz. Bu dondurma spesifik bir dondurma. Topu 100 lira. Biraz pahalı. Bunu ülkemizin önde gelen simaları sipariş veriyor. Bugüne kadar 5 kilo yaptık." dedi. Dondurmayı kişiye özel yaptığını söyleyen Osmanoğlu, "Buradan elde ettiğimiz karı da, kar amacı gütmeden direk hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Zaman zaman tabi ki ilgi var. Ve enfes bir tada sahip, yiyen biliyor. Kesinlikle çok lezzetli." diye konuştu

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