Bu da oldu! Satılık spor salonu üyeliği
Spor salonlarında spor yapmak için tüketicilerin yaptığı uzun dönemli anlaşmalar yeni bir pazar oluşturdu. Birçok internet sitesinde spor salonları ile uzun dönemli sözleşme imzalayanlar kullanmadıkları süreleri satılığa çıkardı. Peşin satın aldıkları üyeliklerini satılığa çıkaranlar bu sayede daha az zarar etmeyi amaçlıyor. Spor salonları da yapılan işlemlerde sorun çıkarmadıklarını ifade ediyor.
SON yıllarda Türkiye’de spora ilgi bir hayli arttı. Artan ilgi sebebiyle neredeyse her sokakta, otellerde, AVM’lerde spor salonları açıldı. Söz konusu spor salonları aylık olarak üyelikleri kabul ettiği gibi yıllık olarak da tüketicilerle anlaşma yapıyor. Birçok kişi de daha uygun fiyatlı olduğu için yıllık olarak spor salonları ile anlaşma yolunu tercih ediyor. Yapılan anlaşmalar sonrasında spor salonları kredi kartı, senet ya da nakit olarak 1 yıllık üyeliğin ücretini tahsil ediyor. Ancak bir süre sonra spora gitmekten vazgeçen tüketiciler eğer mücbir bir sebep yoksa parasını geri alamıyor. Örneğin 1 yıllık anlaşma yapmış biri 2 ay spor salonununu kullandıysa geri kalan 10 ayın parasını alma şansını bulamıyor.
ÜYELİK DEVREDİLİYOR
Böyle bir durumla karşı karşıya kalan tüketiciler de durumdan en az zararla kurtulmak için çeşitli internet siteleri üzerinden üyeliklerini satışa çıkarmaya başladı. Örneğin, 1 yıl için spor salonu ile 1200 TL’ye anlaşma yapan biri, 2 aylık kullanımın ardından üyeliğini satışa çıkarıyor. Normal şartlar altında aylığı 100 TL’ye gelen üyelik için kalan 10 ayı 700-800 TL’den satışa sunuyor. Böylece kendisi daha az zarar ederken, spor salonuna üye olmak isteyen yeni biri de 200-300 TL indirim almış oluyor. Biz de yapılan bu satışların spor salonlarına girişlerde geçerli olup olmadığını kontrol ettik. İlanda adı geçen spor salonlarını aradık. Salon yetkilileri, “Bu tip durumlarda salona girişlerde herhangi bir problem yaşamazsınız. Üyeliği satan kişiyle birlikte spor salonuna gelip, devir işlemi yapmanız gerekiyor. Üyelik böylece ücret farkı alınmadan devredilmiş oluyor” diye konuştu.
HER İLDEN VAR
İlanlar ise genelde İstanbul’da yoğunlaşmış. Bakırköy’den Maltepe’ye, Avcılar’dan Pendik’e kadar neredeyse İstanbul’un her ilçesinden bir ilanla karşılaşmak mümkün. İlanlar arasında sadece İstanbul da yok. İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Adana, Antalya, Kayseri, Eskişehir ve Konya gibi Türkiye’nin dört bir tarafındaki illerden de spor salonu üyelikleri satışa çıkarılmış durumda.
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