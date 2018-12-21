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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.12.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Bu bölgede oturanlara talih kuşu kondu! Konut fiyatları yüzde 36 arttı

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Bu bölgede oturanlara talih kuşu kondu! Konut fiyatları yüzde 36 arttı

Tamamlanma oranı yüzde 95'i geçen ve İstanbul-İzmir kara yolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatı son 2 yılda ortalama yüzde 36 arttı. En yüksek artış yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görülürken, Naipli'yi yüzde 71 ile Bursa Nilüfer'e bağlı Badırga, yüzde 48 ile Bursa Mudanya'nın Balabancık Mahalleleri takip etti.

Yüzde 95'i aşkın bölümü tamamlanan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatları son 2 yılda ortalama yüzde 36 artarken, en yüksek artış yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görüldü.

Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN'in "Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahındaki Gayrimenkullerde Fiyat Hareketliliği" başlıklı raporu açıklandı.

Söz konusu güzergahtaki mahallelerde yaşanan fiyat artışlarını ele alan rapora göre, İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'inden fazlası tamamlandı.

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.

Otoyol güzergahı yoğunluklu olarak kırsaldan, yerleşimin olmadığı bölgelerden geçerken, bu bölgelerde genel olarak bağ, bahçe, tarla ve zeytinlik bulunuyor.

Güzergah üzerindeki mahalleler baz alınarak hazırlanan rapora göre, söz konusu güzergahta bulunan gayrimenkullerde son 2 yılda ortalama fiyat artışı yüzde 36 olarak gerçekleşti.

Bu bölgede oturanlara talih kuşu kondu Konut fiyatları yüzde 36 arttı



EN YÜKSEK ARTIŞIN YAŞANDIĞI MAHALLELER

Söz konusu güzergahtaki gayrimenkullerde yaklaşık olarak son iki yılda en yüksek fiyat artışı yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görüldü.

Naipli'yi yüzde 71 ile Bursa Nilüfer'e bağlı Badırga takip ederken, üçüncü sırada yüzde 48 ile Bursa Mudanya'nın Balabancık Mahallesi yer aldı.

Gebze'de başlayarak İzmir Çevreyolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda son bulacak otoyol üzerinde bulunan ve en yüksek değer artışının görüldü diğer mahalleler ve sıralamaları şu şekilde:

"Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yüzde 33 ile dördüncü, Mudanya'nın Mürsel Mahallesi yüzde 31 ile beşinci, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Sancaklıbozköy Mahallesi yüzde 26 ile altıncı, Bursa Karacabey'in Karakoca Mahallesi yüzde 25 artışla yedinci, Nilüfer ilçesinde yer alan Çaylı Mahallesi yüzde 21 ile sekizinci, Manisa Saruhanlı'da Hacırahmanlı yüzde 14 ile dokuzuncu sırada yer aldı."

 

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