Bu akıma kapılacaksınız! Çevreci sürüş deneyimi sizi bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBu akıma kapılacaksınız! Çevreci sürüş deneyimi sizi bekliyor
GeriEkonomi Bu akıma kapılacaksınız! Çevreci sürüş deneyimi sizi bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
16.04.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Bu akıma kapılacaksınız! Çevreci sürüş deneyimi sizi bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu akıma kapılacaksınız! Çevreci sürüş deneyimi sizi bekliyor

Elektrikli, Plug-in ve Hibrid otomobiller ile çevreci sürüş deneyimi yapmak ve bu yenilikçi harekete katılmanın hissini Kemer Country Club’da yaşayın!

Türkiye’deki pek çok otomobil kullanıcısı henüz Elektrikli ve Hibrid bir otomobil deneyimi yaşamadı. Ulaştırmanın bir yöntemi olması sebebiyle bildiğimiz ancak çok daha sessiz ve hızlı olan elektrikli otomobiller, aslında yaşanması ve hissedilmesi gereken bir tecrübe.

Türkiye’de ilk kez ve birincisi gerçekleştirilecek olan Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası, 20-21 Nisan tarihlerinde Kemer Country Club Orman Evi'nde tüm otomobil severleri bekliyor olacak.

TRENDLER DEĞİŞİYOR, YENİ BİR DÖNEM GELİYOR

Yapılan son tüketici araştırmalarına göre Türk halkının büyük bir çoğunluğu artık elektrikli otomobil kullanmak istiyor. Akaryakıt fiyatlarının pahalılığı, petrole olan bağımlılığımız ve şehir içerisindeki egzoz gazına maruz kalmamız sebebiyle, artık elektrikli ve hibrid otomobiller yaygınlaşmaya başladı.
Ülkemizde elektrikli araç sayısının 4 yıl içinde 56 kat artacağı ve bununla paralel olarak şarj istasyonu sayısının ise 5 yıl içerisinde 35 kat artacağı ön görülüyor.

ÇOCUKLARI UNUTMADIK!..

Eminiz ki her çocuk, çevreci ve doğa dostu olarak büyüyor. Biz de etkinliğimiz süresince çocukları unutmadık!.. Etkinlik alanında oluşturduğumuz eğlenceli atölyeler, okul öncesi ve anaokulu çağındaki çocuklar için keyifli anlar yaşatacak!

DAHA İYİ BİR ÇEVRE VE DAHA GÜZEL BİR DÜNYA MÜMKÜN

İçinde bulunduğumuz bu yüzyılda dünyamızdaki karbon ayak izimizi azaltmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeliyiz.
Elektrikli Sürüş Haftası, Elektrikli, Plug-in ve Hibrid otomobillerin tanıtıldığı, faydalarının anlatıldığı ve kullanıldığı, tüketici odaklı bir hafta sonu açık hava etkinliğidir.

Bu akıma kapılacaksınız Çevreci sürüş deneyimi sizi bekliyor


Etkinliğin Adı: Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası
Etkinlik Tarihi: 20-21 Nisan 2019
Paydaş sektörler: Otomotiv,Enerji,Çevre,Teknoloji,İletişim
Etkinliğin Yeri: Kemer Country Club Orman Evi - Göktürk
Etkinlik Düzenleyicisi: TEHAD, Electric & Hybrid Cars Dergisi
Katılım şartı: Ücretsizdir.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

THY ve Hava-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı

Bakan Pakdemirli: Yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız

1 Ocak'tan itibaren başlayacak! Yeni düzenleme yolda

Volkswagen'in eski CEO’su hakkında dava açıldı