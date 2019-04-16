Bu akıma kapılacaksınız! Çevreci sürüş deneyimi sizi bekliyor

Türkiye’deki pek çok otomobil kullanıcısı henüz Elektrikli ve Hibrid bir otomobil deneyimi yaşamadı. Ulaştırmanın bir yöntemi olması sebebiyle bildiğimiz ancak çok daha sessiz ve hızlı olan elektrikli otomobiller, aslında yaşanması ve hissedilmesi gereken bir tecrübe.

Türkiye’de ilk kez ve birincisi gerçekleştirilecek olan Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası, 20-21 Nisan tarihlerinde Kemer Country Club Orman Evi'nde tüm otomobil severleri bekliyor olacak.

TRENDLER DEĞİŞİYOR, YENİ BİR DÖNEM GELİYOR

Yapılan son tüketici araştırmalarına göre Türk halkının büyük bir çoğunluğu artık elektrikli otomobil kullanmak istiyor. Akaryakıt fiyatlarının pahalılığı, petrole olan bağımlılığımız ve şehir içerisindeki egzoz gazına maruz kalmamız sebebiyle, artık elektrikli ve hibrid otomobiller yaygınlaşmaya başladı.

Ülkemizde elektrikli araç sayısının 4 yıl içinde 56 kat artacağı ve bununla paralel olarak şarj istasyonu sayısının ise 5 yıl içerisinde 35 kat artacağı ön görülüyor.

ÇOCUKLARI UNUTMADIK!..

Eminiz ki her çocuk, çevreci ve doğa dostu olarak büyüyor. Biz de etkinliğimiz süresince çocukları unutmadık!.. Etkinlik alanında oluşturduğumuz eğlenceli atölyeler, okul öncesi ve anaokulu çağındaki çocuklar için keyifli anlar yaşatacak!

DAHA İYİ BİR ÇEVRE VE DAHA GÜZEL BİR DÜNYA MÜMKÜN

İçinde bulunduğumuz bu yüzyılda dünyamızdaki karbon ayak izimizi azaltmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeliyiz.

Elektrikli Sürüş Haftası, Elektrikli, Plug-in ve Hibrid otomobillerin tanıtıldığı, faydalarının anlatıldığı ve kullanıldığı, tüketici odaklı bir hafta sonu açık hava etkinliğidir.









Etkinliğin Adı: Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası

Etkinlik Tarihi: 20-21 Nisan 2019

Paydaş sektörler: Otomotiv,Enerji,Çevre,Teknoloji,İletişim

Etkinliğin Yeri: Kemer Country Club Orman Evi - Göktürk

Etkinlik Düzenleyicisi: TEHAD, Electric & Hybrid Cars Dergisi

Katılım şartı: Ücretsizdir.