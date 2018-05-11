BTM’nin 12 girişimcisinden milyon dolarlık iş teklifleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
11.05.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

BTM’nin 12 girişimcisinden milyon dolarlık iş teklifleri

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BTM’nin 12 girişimcisinden milyon dolarlık iş teklifleri

Girişimci ile yatırımcının buluştuğu BTM Sahne’de 12 yenilikçi iş fikri, yatırımcılara milyon dolarlık iş tekliflerinde bulundu. İTO Başkanı Avdagiç, “Son bir yılda 2 binden fazla yenilikçi iş fikri ve 3 bine yakın girişimci BTM'ye başvurdu. İçlerinden milyonlarca dolarlık yatırım alan patentler doğdu” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan ve faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yılın ikinci girişimci-yatırımcı buluşmasını BTM Sahne adıyla dün gerçekleştirdi.

BTM’nin Eminönü’deki merkezinde düzenlenen Sahne’de 12 BTM girişimcisi yenilikçi iş fikirlerini anlatarak yatırımcılara ortaklık teklifinde bulundu.
Bir startup üniversitesi gibi çalışan BTM’de yenilikçi iş fikri olan girişimciler 12 haftalık eğitim aldıktan sonra projelerini hayata geçiriyor ve İTO üyesi 400 bin şirkete projelerini anlatarak fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyor. Haziran 2017 itibariyle faaliyetlerine başlayan BTM kuruluşunun üzerinden 11 ay geçmesine rağmen 2 binden fazla yenilikçi iş fikrinin hayata geçmesi için katkıda bulundu.

YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ
Dün yatırımcılardan destek isteyen girişimcilerin projeleri arasında birkaç yüz bin liradan milyon dolarlık yatırımlara açık olan iş fikirleri bulunuyor. Yatırımcılardan da yoğun ilgi gören iş fikirleri arasında sallama filtre kahve projesinden yapay zekaya kadar 12 farklı proje bulunuyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’miz, tam bir yıl önce ‘Al fikrini gel, fikrin iş yapsın’ sloganıyla yola çıktı. Burada girişimcilerin ihtiyaç duyduğu hem fiziki hem de fikri ortamı hazırladık. Bir fabrika gibi ham malzemeyi, yani fikri ve bilgiyi alıp, bunları piyasa için kullanılabilir hale dönüştürecek mekanizmayı oluşturduk. İTO olarak, ‘400 bin üyemiz var. O halde 400 bin melek yatırımcıya sahibiz’ dedik.

Hem finansman hem de tecrübe noktasında en yenilikçi fikirleri 400 bin üyemizle bir araya getirdik. Ne mutlu ki bu kısa süreçte BTM, girişimciyle yatırımcıyı, fikirle sermayeyi, hayalle tecrübeyi bir araya getiren büyük bir platforma dönüştü. Son bir yılda 2 binden fazla yenilikçi iş fikri ve 3 bine yakın girişimci BTM’ye başvurdu. 27 iş fikri şimdiden ticarileşerek hayata geçti. İçlerinden milyonlarca dolarlık yatırım alan patentler doğdu. Kimleri buradan aldıkları profesyonel destekle şirketleştiler ve ekonomimize sağladıkları katkı hali hazırda 25 milyon liraya ulaştı. Merkezimizde 94 girişimcimiz çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor. Merkezimiz tamamlandığında ise yaklaşık bin girişimcinin BTM çatısı altında yer almasını planlıyoruz” dedi.

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