BTM’nin 12 girişimcisinden milyon dolarlık iş teklifleri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan ve faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yılın ikinci girişimci-yatırımcı buluşmasını BTM Sahne adıyla dün gerçekleştirdi.

BTM’nin Eminönü’deki merkezinde düzenlenen Sahne’de 12 BTM girişimcisi yenilikçi iş fikirlerini anlatarak yatırımcılara ortaklık teklifinde bulundu.

Bir startup üniversitesi gibi çalışan BTM’de yenilikçi iş fikri olan girişimciler 12 haftalık eğitim aldıktan sonra projelerini hayata geçiriyor ve İTO üyesi 400 bin şirkete projelerini anlatarak fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyor. Haziran 2017 itibariyle faaliyetlerine başlayan BTM kuruluşunun üzerinden 11 ay geçmesine rağmen 2 binden fazla yenilikçi iş fikrinin hayata geçmesi için katkıda bulundu.

YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ

Dün yatırımcılardan destek isteyen girişimcilerin projeleri arasında birkaç yüz bin liradan milyon dolarlık yatırımlara açık olan iş fikirleri bulunuyor. Yatırımcılardan da yoğun ilgi gören iş fikirleri arasında sallama filtre kahve projesinden yapay zekaya kadar 12 farklı proje bulunuyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’miz, tam bir yıl önce ‘Al fikrini gel, fikrin iş yapsın’ sloganıyla yola çıktı. Burada girişimcilerin ihtiyaç duyduğu hem fiziki hem de fikri ortamı hazırladık. Bir fabrika gibi ham malzemeyi, yani fikri ve bilgiyi alıp, bunları piyasa için kullanılabilir hale dönüştürecek mekanizmayı oluşturduk. İTO olarak, ‘400 bin üyemiz var. O halde 400 bin melek yatırımcıya sahibiz’ dedik.

Hem finansman hem de tecrübe noktasında en yenilikçi fikirleri 400 bin üyemizle bir araya getirdik. Ne mutlu ki bu kısa süreçte BTM, girişimciyle yatırımcıyı, fikirle sermayeyi, hayalle tecrübeyi bir araya getiren büyük bir platforma dönüştü. Son bir yılda 2 binden fazla yenilikçi iş fikri ve 3 bine yakın girişimci BTM’ye başvurdu. 27 iş fikri şimdiden ticarileşerek hayata geçti. İçlerinden milyonlarca dolarlık yatırım alan patentler doğdu. Kimleri buradan aldıkları profesyonel destekle şirketleştiler ve ekonomimize sağladıkları katkı hali hazırda 25 milyon liraya ulaştı. Merkezimizde 94 girişimcimiz çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor. Merkezimiz tamamlandığında ise yaklaşık bin girişimcinin BTM çatısı altında yer almasını planlıyoruz” dedi.