BTK'den posta sektörüne yönelik düzenleme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBTK'den posta sektörüne yönelik düzenleme
GeriEkonomi BTK'den posta sektörüne yönelik düzenleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

BTK'den posta sektörüne yönelik düzenleme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BTK'den posta sektörüne yönelik düzenleme

Posta hizmet sağlayıcıları, BTK tarafından 1 Ocak 2020'de uygulanmak üzere alınan kurul kararı gereğince, hizmet sunumlarında azami teslim süresi, hizmetin kapsamı, kayıp/çalıntı/hasarlı teslimat gibi hallerde tazminat ödenmesi hususlarına ilişkin taahhütlerini 12 punto siyah harflerle açık, sade ve anlaşılır şekilde yazacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, müşterilerin daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla posta sektöründeki bazı uygulamalarda düzenlemeye gitti.
Kurulun kararına göre, posta hizmet sağlayıcıları, kayıtlı gönderilere ilişkin yetkilendirilmeleri kapsamındaki hizmetler için düzenlemekle yükümlü oldukları hizmet sunumunu ispatlayan belgelerde, azami teslim süresi, hizmetin kapsamı, kayıp/çalıntı/hasarlı teslimat gibi hallerde tazminat ödenmesi
hususlarını en az 12 punto siyah harflerle belirtmekle yükümlü olacak. Açık, sade ve anlaşılabilir şekilde hazırlanacak hizmet sunumunda, gönderici ve alıcının mevzuattan kaynaklanan karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtilecek.

Posta sektöründe hizmet veren işletmeciler, hizmetin kapsamına ve taahhütte bulunduğu hususlara ilişkin bilgileri yine söz konusu belgede açıkça ifade edecek. Hizmetin adrese teslimi, şubede teslim şeklindeki kapsamı ile azami ne kadar sürede teslimatın yapılacağına ilişkin taahhüt bilgisine düzenlenecek belgede yer verilecek.

Mevzuata dayalı mecburi haller dışında azami teslim süresinin sağlanamaması, gönderinin çalınması, kaybı, hasarı veya eksik teslimatı halinde hizmet sağlayıcı tarafından uygulanacak tazminat ve/veya geri ödeme prosedürüne ilişkin tüketici haklarını içeren hizmet seviyesi taahhüdü tüketicilere açık ve anlaşılır şekilde belirtilecek.

BİLGİLENDİRMEDE SORUMLULUK MÜŞTERİDE

Tüketiciler, kimlik bilgileri ve gönderinin içeriği konusunda hizmet sağlayıcıyı doğru bilgilendirecek. Aksi durumda doğacak sorumluluktan müşteri sorumlu olacak.

Uyuşmazlık hallerinde yargı yolu da dahil olmak üzere uygulanacak çözüm prosedürü ve başvurulacak yetkili merci bilgisine yer verilecek.

Hizmetin sunumunu ispatlayan belgeyi düzenlerken, göndericiye ve alıcıya ait kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanacak. Posta hizmet sağlayıcıları, göndericinin ve alıcının kişisel verilerinin üçüncü taraflarca görülmemesini ve işlenmemesini garanti altına alacak.

Söz konusu kurul kararıyla getirilen yükümlülüklere yönelik gerekli tedbirlere 1 Ocak 2020'den itibaren uyum sağlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle