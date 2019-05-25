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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.05.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

BTK idari yaptırımlarında düzenleme

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BTK idari yaptırımlarında düzenleme

Elektronik haberleşme hizmeti sunan, şebeke sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, yetkilendirme devri, hisse devri, birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezası uygulanacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan, şebeke sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, yetkilendirme devri, hisse devri, birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlülüklerle acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezası uygulanacak.

Teknik altyapının kurulması, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ihlaller, milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali, haberleşmenin engellenmesi ve gizliliğine dokunulması, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi durumları dışında yetkilendirmesi iptal edilen şirketlerle söz konusu şirket hisselerinin en az yüzde 10'una sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleriyle tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketler iptal edilen yetkilendirme konusunda 3 yıl süreyle yeniden yetkilendirilmeyecek. Bu sürenin sonunda yeniden yetkilendirme için ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra iptal sebebinin ortadan kalkması şartı aranacak.

Yönetmelik hükümlerinin zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kıyasen uygulanacak. İhlalin yıllara yaygın olması durumunda tespit edildiği yıl içinde yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine göre idari yaptırım uygulanacak. 

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