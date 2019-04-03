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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.04.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

BTK harekete geçti! Yeni abonelere bu hatlar kapalı

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BTK harekete geçti! Yeni abonelere bu hatlar kapalı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, "kefilsiz ve şartsız kredi verileceği" veya "hediye kazanıldığı" gibi gerçeği yansıtmayan mesajlardan dolayı tüketicilerin yaşadığı mağduriyetin önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldı. Abone onayının olmadığı hatlarda, 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmeti kapatılacak ve bu konuda aboneler ücretsiz bilgilendirilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaralarına ilişkin farklı kanallardan çok sayıda şikayet başvurusunda bulunuldu.

Hatlardan tüketicilere gönderilen mesajlarda, "kefilsiz ve şartsız kredi verileceği" veya "hediye çeki kazanıldığı" gibi ifadeler kullanılarak, abonelerin 888/898'li numaraları aramaya yönlendirildiğine ilişkin şikayetleri değerlendiren kurum bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, bu numaraları arayan tüketicilere mesaj içeriğinde vadedilen hizmetler sunulmaksızın yüksek faturaların oluşması sonucu yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla konuyu gündemine aldı.

Yeni abonelere bu hatlar kapalı

Kurul kararıyla hatların 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaralarına açık olmasına ilişkin çağrı merkezi, çevrim içi işlem merkezi, kısa mesaj kanalıyla veya yazılı başvuru yoluyla onayı bulunmayan abonelerden onay alınması için 2 aylık süre tanındı ve bu süre doldu. 888/898'li numara işletmecilerinin, onay alamadıkları hatları, kendilerine yönelik aramalara karşı kapatmaları gerekiyor. Yeni abonelikler için de hatlar 888/898'li numaralara kapalı olacak.

Abonelerin çağrı merkezi, çevrim içi işlem merkezi, kısa mesaj kanalıyla veya yazılı başvuru yoluyla onayları alınan hatlar, bu numaralara açık hale getirilecek. Abonelere, tercihlerinde belirtilen yöntemlerle her zaman değişiklik yapma hakkı tanınacak.

Anılan numaraları arayan abonelere, hatlarının 888/898'li numaralara kapalı olduğu bildirilerek, açık hale getirilmesi yöntemleri ücretsiz iletilecek.

Kurul kararı kapsamında abone onayları kayıt altına alınarak saklanacak.

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