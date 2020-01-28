Brüksel'de binlerce kişi sosyal haklar için sokağa döküldü

Sosyalist sendikanın çağrısı üzerine Brüksel merkezinde bulunan Kuzey Tren Garı önünde sabah saatlerinde binlerce kişi buluştu.



Özellikle kırmızı renk giyinen göstericiler, "Emeklilere net 1600 avro", "Sosyal dayanışma", "İş güvenliğim", "İşsizlik hakkım", "Grev hakkımız" yazlı afişler taşıdı.

Hükümet karşıtı sloganlar atan ve meşaleler yakan protestocular, birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonuna kadar yürüdü.



Sosyalist sendikanın protestoyla ilgili yayınladığı bildiride, Belçika hükümetinin kemer sıkma tedbirleri doğrultusunda emeklilik sisteminde uygulamaya başladığı kesintiler ve değişiklikler eleştirildi.



Bildiride, sosyal hakların, asgari ücretlerin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.



Hastalık günleri ve işsiz kalınan dönemlerin emeklilik ikramiyeleri ve maaşlarının hesaplanmasına dahil edilmesi gerektiği kaydedilen bildiride, Belçika'da emekli maaşlarının asgari bin 500 avro seviyesine çıkarılması talep edildi.



Belçika'da emeklilik yaşının kademeli olarak 2030 yılına kadar 67'ye yükseltilmesi uygulamasının 65 yaşa geri çekilmesi istenen bildiride, ülkede ağır iş kollarının yeniden belirlenmesi ve bu alanlarda çalışanların daha erken emekli olabilmeleri çağrısında bulunuldu.



Öte yandan, protesto nedeniyle Brüksel'deki toplu taşımada aksamalar yaşandı.