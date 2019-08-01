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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.08.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

British Airways pilotları greve hazırlanıyor

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British Airways pilotları greve hazırlanıyor

İngiltere'deki Temyiz Mahkemesi, bir alt mahkemenin kararını haklı bularak Britanya Pilotlar Derneği'ne bağlı pilotların greve çıkabilmesinin önünü açan kararı duyurdu.

İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in pilotlarının greve çıkmaya hazırlandığı bildirildi.

İngiltere'deki Temyiz Mahkemesi, bir alt mahkemenin kararını haklı bularak Britanya Pilotlar Derneği'ne (Balpa) bağlı pilotların greve çıkabilmesinin önünü açan kararını duyurdu. 

British Airways'in sahibi olan owner IAG, daha önce İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararını, grev oylamasının usulsüz olduğu gerekçesiyle Temyiz Mahkemesi'ne taşımıştı. 

Balpa Genel Sekreteri Brian Strutton, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "British Airways için müzakere ve anlaşma imkanı hızlı bir şekilde sona geliyor. British Airways'in gerçekliğe uyanması gerekiyor. Oylamada sandıktan yüzde 93 greve gitme kararı çıktı." ifadelerini kullandı. 

Balpa'dan yapılan açıklamada da pilotların mevcut şartlar altında 14 gün öncesinde haber vermek suretiyle greve çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, grev tarihlerinin henüz duyurulmadığı belirtildi. 

İngiliz basınında, British Airways pilotlarının ağustos ayı içerisinde greve gitme hazırlığı yaptığı kaydedildi. 

British Airways'ten yapılan açıklamada ise "Balpa'nın binlerce yolcunun tatillerini tehdit etmeyi seçmesi karşısında hayal kırıklığı yaşıyoruz. Pilotların yapacağı grevin yolcularımız için yaratacağı aksamadan dolayı çok üzgünüz." denildi. 

İngiltere'de ağustos, çocuklu aileler başta olmak üzere halkın yoğunlukla tatile çıktığı ay olarak biliniyor. British Airways pilotlarının greve çıkmasının, çok sayıda uçuşu ve yolcuların seyahat planlarını olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. 

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