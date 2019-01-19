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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.01.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Brezilya'dan getirdi, dünyanın en büyüğü! Şimdi siparişlere yetişemiyor

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Brezilya'dan getirdi, dünyanın en büyüğü! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Bursalı bir girişimcinin Brezilya’dan yumurtasını getirerek üretmeyi başardığı dünyanın en büyük tavukları görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. 

20 yıldır süs tavukları yetiştiriciliği yapan ve çiftliğinde onlarca çeşit süs tavuğu bulunan Ömer Faruk Erdönmez, ismini duyduğu dünyanın en büyük tavuğu olan İndio gigante cinsi tavukların yumurtalarını 4 yıl önce Brezilya’dan ithal etti. Ülkemizde hiç olmayan bu tavukları üretmeye başlayan girişimci, boyları bir metreyi geçen tavuklardan onlarca üretmeyi başardı. Erdönmez’in yetiştirdiği İndio gigante cinsi tavuklar bir metre 2 santim boyuna ulaştı. İriliğiyle görenlere bu nasıl tavuk dedirten hayvanların çift müzayedede 8 bin 300 liraya satıldı. Normal tavuklardan 3 kat daha büyük olan hayvanlar ülkemizde de büyük rağbet görüyor. Yetiştirdiği dünyanın en büyük tavuklarını satışa çıkartan girişimci gelen taleplere yetişmekte zorluk çekiyor.  

Brezilyadan getirdi, dünyanın en büyüğü Şimdi siparişlere yetişemiyor

 Dünyanın en büyük tavuklarından yaptığı araştırma sonucunda haberdar olduğunu ifade eden Ömer Faruk Erdönmez, “Bu tavuklar Brezilya’da 3 ırkın çiftleştirilmesi sonucu meydana çıkmış, boyu 1 metre 21 santime kadar çıkıyor. Bundan 4 yıl önce Brezilya’dan getirttiğim yumurtalardan tavuk elde etmeyi başardım. Bendeki bu tavuklar da bir metre 2 santimi buldu. Bu tavukları Türkiye’ye getiren ilk kişiyim. Bu hayvanları görenler oldukça şaşırıyor. Bu tavukların çifti açık arttırmada 8 bin 300 liraya alıcı buldu. Yıllık 160-180  arasında yumurta veriyor. Bu cinsin tavukları 3-3,5 kilogram, horozları ise 4-4,5  kilogram geliyor” dedi.

Brezilyadan getirdi, dünyanın en büyüğü Şimdi siparişlere yetişemiyor

 

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