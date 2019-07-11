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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Brezilya'da emeklilik reform yasasına yeşil ışık

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Brezilya'da emeklilik reform yasasına yeşil ışık

Brezilya'da emeklilik yaşını erkeklerde 65, kadınlarda 62'ye yükselten reform yasası, Ulusal Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde ilk oylamada büyük çoğunlukla kabul edildi.

Brezilya'da Ulusal Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan ilk oylamada, emeklilik yaşını erkeklerde 65, kadınlarda 62'ye çıkaran ve sistemi revize eden yasa 131'e karşı 379 oyla kabul edildi.

BBC'nin haberine göre, kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki oylamada çoğunluğun desteğini alan yasa, emeklilik yaşını yükseltmeyi ve işçilerin sistemdeki prim ödemelerini artırmayı öngörüyor.

Sendikalar ve muhalif parti temsilcileri ise yasaya, toplumdaki en yoksul kesimi cezalandıracağı ve daha uzun süre çalışılmasına yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Tartışmalı yasanın, Ulusal Kongrenin üst kanadı senatoya taşınması için Temsilciler Meclisinde ikinci bir oylama daha yapılması gerekiyor.

Yeni yasa, bugün 50'li yaşların ortalarında kazanılan emeklilik hakkının, erkeklerde 65'e, kadınlarda 62'ye yükseltilmesi, aynı zamanda prim ödemelerinin 40 yıla çıkarılmasını öngörüyor.  Brezilya'da mevcut emeklilik sisteminde erkekler 35, kadınlar ise 30 yıl prim ödüyor.

Emeklilik reformuna tepkiler

Temsilciler Meclisindeki oylamanın, yasanın destekçisi Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro adına önemli bir zafer olduğu belirtildi.

Oylamanın ardından sosyal medya hesabında Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia'yı tebrik eden Bolsonaro, "Brezilya'nın daha çok iş ve refaha giden yola çıkmak için hiç olmadığı kadar hazır olduğunu" ifade etti.

Oylama sırasında ülkede protesto gösterileri de düzenlendi. Sao Paulo'da göstericilerin ana yolları kapattığı kaydedildi.
Brezilya'da geçmişte birçok hükümet emeklilik sisteminde değişiklik yapmayı denemiş, ancak başarılı olamamıştı. Yeni yasayla ülkede gelecek 10 yılda 237 milyar dolar tasarruf yapılması planlanıyor.

Wall Street Journal'ın Brezilya Ekonomi Bakanlığına dayandırdığı haberine göre de Brezilya hükümeti, bütçesinin yüzde 45'ini emeklilere harcarken, yalnızca yüzde 2,8'lik bölümünü devlet okullarının, hastanelerin, yolların, emniyetin ve altyapının inşasına veya bakımına ayırabiliyor.

Brezilya'da 1964-1985 yıllarındaki askeri diktatörlüğün ardından yapılan 1988 anayasasında, sosyal güvenlik ağları genişletilerek emeklilik maaşları yükseltilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen mart ayında yaptığı açıklamada, ülkede ordu mensuplarına yapılan ek ödemelerin azaltılması gerektiğini belirtmişti. 

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