Brezilya faizi değiştirmedi
Brezilya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 6.5'te tuttu.
Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarını beklendiği gibi tarihi düşük seviyesinde sabit tuttu ve 2018 yılının sonundaki ekonomik zayıflığın bu yıla taşındığına ve enflasyon risklerinin kabaca dengelendiğine dikkat çekti.
Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulu, gösterge Selic faiz oranını art arda dokuzuncu toplantıda da 6.5'te sabit tuttu.
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