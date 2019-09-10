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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.09.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

Brexit sonrası AB’nin sermaye piyasaları küçülecek

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Brexit sonrası AB’nin sermaye piyasaları küçülecek

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından AB'nin finans merkezinin Fransa ya da Almanya olacağı iddia ediliyor.

Birleşik Krallık’ın ayrılması (Brexit) sonrası, Avrupa Birliği (AB) sermaye piyasaları, bugünkü durumundan çok daha küçük ve "az gelişmiş" düzeye gerileyecek.

Düşünce kuruluşu New Financial’ın web sitesinde yayınlanan bir analize göre, Brexit sonrası AB’nin finansal hizmetler merkezi Fransa ya da Almanya’ya kayacak; ya da merkez bu iki ülkede yoğunlaşacak.

New Financial analizinde, Birleşik Krallık’nın ayrılması sonrasında AB sermaye piyasalarının ciddi şekilde daha küçük ve bugün olduklarına göre daha az gelişmiş olacaklarını, AB ekonomisinin zorlanan bankacılık sektörüne bugüne göre daha fazla bağımlı hale geleceğinin de altı çizildi.

Birleşik Krallık’nın ayrılması, AB’nin en büyük finans merkezini kaybetmesi anlamına gelecek. Birleşik Krallık günümüzde 300 varlık yönetim şirketi, işlem platformu, banka ve sigorta şirketine ev sahipliği yapıyor.

New Financial’a göre Birleşik Krallık mevcut durumda AB sermaye piyasası aktivitesinin yaklaşın üçte birini gerçekleştiriyor ve bu oran Almanya ile Fransa’nın toplamını da aşıyor.

Birleşik Krallık’ı kaybetmek AB’nin küresel sermaye piyasası aktivitesi içinde payının yüzde 21’den yüzde 14’e gerilemesi anlamına da gelecek.

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