Brexit sonrası AB’nin sermaye piyasaları küçülecek

Birleşik Krallık’ın ayrılması (Brexit) sonrası, Avrupa Birliği (AB) sermaye piyasaları, bugünkü durumundan çok daha küçük ve "az gelişmiş" düzeye gerileyecek.



Düşünce kuruluşu New Financial’ın web sitesinde yayınlanan bir analize göre, Brexit sonrası AB’nin finansal hizmetler merkezi Fransa ya da Almanya’ya kayacak; ya da merkez bu iki ülkede yoğunlaşacak.



New Financial analizinde, Birleşik Krallık’nın ayrılması sonrasında AB sermaye piyasalarının ciddi şekilde daha küçük ve bugün olduklarına göre daha az gelişmiş olacaklarını, AB ekonomisinin zorlanan bankacılık sektörüne bugüne göre daha fazla bağımlı hale geleceğinin de altı çizildi.



Birleşik Krallık’nın ayrılması, AB’nin en büyük finans merkezini kaybetmesi anlamına gelecek. Birleşik Krallık günümüzde 300 varlık yönetim şirketi, işlem platformu, banka ve sigorta şirketine ev sahipliği yapıyor.



New Financial’a göre Birleşik Krallık mevcut durumda AB sermaye piyasası aktivitesinin yaklaşın üçte birini gerçekleştiriyor ve bu oran Almanya ile Fransa’nın toplamını da aşıyor.



Birleşik Krallık’ı kaybetmek AB’nin küresel sermaye piyasası aktivitesi içinde payının yüzde 21’den yüzde 14’e gerilemesi anlamına da gelecek.