BrexIt ile Avrupa’ya 1 trilyon $ geçecek
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağı tarih olan 29 Mart yaklaşırken, 800 milyar sterline (1 trilyon dolar) yakın değerde varlığın İngiltere’den çıkarak AB’deki finans merkezlerine geçeceği bildiriliyor.
EY (Ernst&Young) adıyla bilinen danışmanlık şirketinin finansal hizmetler başkanı Omar Ali, “Bir anlaşma sağlayamadan 29 Mart’a ne kadar yaklaşırsak, o kadar çok varlık çıkacak ve çalışanlar ya yer değiştirecek ya da yerel olarak istihdam edilecek” dedi.
İngiltere, Brexit’in gerçekleşeceği tarihte AB ile bağlarının bir düzenleme yapılmadan kesilmesini önleyecek anlaşmayı henüz onaylamadı. Parlamento bu anlaşmayı gelecek hafta oylayacak ancak kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.
EY’nin en son tahminine göre İngiltere’nin 8 trilyon sterlinlik bankacılık sektörünün küçük bir bölümü olan 800 milyar sterlin değerinde varlık ülkeden çıkacak. EY, 2016 yılı Haziran ayında yapılan referandumla AB’den çıkma kararı vermiş olan İngiltere’de 222 finans şirketinin Brexit hazırlıklarını izliyor. EY, Kasım 2018 itibariyle yaptığı son değerlendirmede 80 şirketin varlıklarını ve personelini bir AB merkezine taşımayı düşündüğünü ya da buna karar vermiş olduğunu belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle