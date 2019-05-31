Brexit belirsizlikleri etkisiyle Avrupa piyasaları aşağı yönlü
Brexit ve küresel ticaret endişeleri etkisiyle çekimser davranan yatırımcılar etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde düştü.
Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu, anlaşmasız bir Brexit'in ekonomik etkilerine firmaların hazır olmaması sebebiyle ülkenin oldukça ciddi sonuçlara maruz kalacağını söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 0.4,
- DAX yüzde 0.74 ve
- CAC yüzde 0.63 düştü.
Dolar, euro ve sterlin karşısında yatay.
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