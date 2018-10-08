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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Brent petrolün varili 83,50 dolar

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Brent petrolün varili 83,50 dolar

Brent petrolün varil fiyatı , haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 83,50 dolardan işlem görüyor.

CUMA günü 84,91 dolardan güne baslayan ve gün içinde 85,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 83,99 dolardan açıldı . Brent
petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,58 azalışla 83,50 dolardan işlem görmeye başladı . Ayni dakikalarda Bati Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,89 dolardan alici buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı  geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 adet azalarak 861'e geriledi.

Uzmanlara göre, ABD ve Suudi Arabistan'in, İran'a uygulanacak yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminde oluşacak arz sıkıntısını gidereceğine yönelik güçlü mesajları, piyasalar üzerinde olumlu etki yaptı ve fiyatları aşağı çekti.

Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Salih Al Sade, dün, piyasalarda arz ve talep dengesinin olduğuna dikkati çekerek, "Petrol fiyatlarındaki mevcut yükseliş psikolojik etkenler ve jeopolitik değişkenlerden kaynaklanıyor." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, "Suudi Arabistan tarihte 1744'ten bu yana mevcut. Sanıyorum, ABD'den 30 yılı aşkınsüre önce vardi. Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. ABD Başkanı ile çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler  yüzde 99 iyi ilerlerken, yüzde 1 kötü bir mesele gündeme geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu .

Öte yandan, Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesi, Güney Kore'nin Iran ile ticaretine büyük darbe vurdu. Bu yılın 8 aylık bölümünde, Güney Kore'nin İran'a yaptığı ihracat yüzde 21,9, bu ülkeden gerçekleştirdiği ithalat ise yüzde 23,7 azaldı.

Brent petrolde, teknik olarak 83,45 ile 83,62 dolar aralığının direnç, 83,11 ile 83,28 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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