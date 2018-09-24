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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
24.09.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Brent petrolün varili 80,33 dolar

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Brent petrolün varili 80,33 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 80,33 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 78,63 dolardan güne başlayan ve gün içinde 80,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,67 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 2,11'lik artışla 80,33 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2018 Dünya Petrol Görünümü Raporu'na göre, küresel enerji talebi, 2040'a kadar yıllık ortalama yüzde 1,2 artışla günlük 364 milyon 700 bin varil petrol eş değerine yükselecek.

ABD başta olmak üzere OPEC dışı üretici ülkelerin, 2023'e kadarki üretim artışı, petrol talebinin düşmesine yol açacak. Geçen yıl günlük 51,7 milyon varil petrol üreten OPEC dışı ülkelerin, 2023'e kadar üretimlerini 66,1 milyon varile çıkaracağı öngörülüyor. ABD'nin ise geçen yıl 7,4 milyon varil olan günlük petrol üretimini, 2023'e kadar 13,4 milyon varile yükselteceği tahmin ediliyor.

Ayrıca petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 düşüş gösterdi. Petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüş, ham petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.

Öte yandan dün Cezayir'de OPEC ve OPEC dışı ülkelerin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda Suudi Arabistan, Rusya ve İran'ın ABD'nin acil üretim artışı talebini kesin bir dille reddettiği belirtildi.

Brent petrolde, teknik olarak 79,82 ile 80,29 dolar aralığının direnç, 78,88 ile 79,35 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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