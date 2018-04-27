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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
27.04.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Brent petrolün varili 74,44 dolar

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Brent petrolün varili 74,44 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 74,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,20 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 74,95 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,66 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,29'luk azalışla 74,44 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,97 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'de petrol üretim ve stoklarında yaşanan artışın fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırdığını kaydetti. ABD'de son haftalarda kaya petrolü üretiminin artmasının da fiyatlardaki düşüşü desteklediği belirtiliyor.

Öte yandan, ABD'nin İran'a yönelik yeniden yaptırım uygulama ihtimali, Venezuela'da düşen petrol üretimi ve yüksek küresel talep fiyatlarda yukarı yönlü tırmanışı destekliyor.

ABD yönetiminin İran'a yönelik yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin kararını, 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,54 ile 74,67 dolar aralığının direnç, 74,28 ile 74,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

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