Brent petrolün varili 65,74 dolar

Cuma günü 65,33 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 65,74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,20 dolardan alıcı buldu.



Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 14 adet artarak, 673'e yükseldi.



Uzmanlar, Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grupların beş petrol ihraç limanını kapatmasının küresel piyasalarda arz sıkıntısı endişesi oluşturduğunu ve bu durumun fiyatların yükselişini desteklediğini belirtiyor.



Brent petrolde teknik olarak 65,72 ile 65,80 dolar aralığının direnç, 65,64 ile 64,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.