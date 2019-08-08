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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.08.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Brent petrolün varili 57,87 dolar

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Brent petrolün varili 57,87 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,87 dolardan işlem görüyor.

Dün 55,89 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 57,46 dolardan tamamladı. Bugün, Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 57,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,75 dolardan alıcı buldu.

Dün fiyatların düşmesinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı stok verileri etkili oldu. EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 438,9 milyon varile çıktığını açıkladı. Uzmanlar, ülkede petrol stoklarının 2,8 milyon varil düşeceği yönünde öngörüde bulunmuştu.

Böylece ABD'de petrol stoklarında beklentinin dışında bir yükseliş olunca, petrol fiyatları düşüşe geçti. Verilerin ardından dün Brent petrolün varil fiyatı 55,89 dolara kadar geriledi. WTI ise 50,52 dolar ile günün en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan Suudi Arabistan ve diğer petrol üreticilerinin fiyatları yükseltmek için bir araya gelebileceği haberleri, bugün petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 58,11 ile 58,21 dolar aralığının direnç, 57,49 ile 57,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

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