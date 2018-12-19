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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
19.12.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Brent petrolün varili 56,53 dolar

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Brent petrolün varili 56,53 dolar

Brent petrolün varili, ABD'de kaya petrolü üretiminin yükseleceği beklentisiyle, uluslararası piyasalarda 56,53 dolardan işlem görüyor.

DÜN 59,21 dolardan güne başlayan ve gün içinde 59,22 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,23 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 56,53 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 45,90 dolardan alıcı buldu.     

ABD'de kaya petrolü üretiminin yükselmesinin küresel petrol piyasasında arz fazlasını artırarak fiyatlarda düşüşü hızlandırdığını ifade eden uzmanlar, sektördeki arz fazlası ve jeopolitik risklerin dikkatle izlendiğine işaret ediyor.     

Söz konusu gelişmeye karşın, Libya Ulusal Petrol Kurumu, silahlı gruplar tarafından işgal edilen ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de "mevcut güvenlik şartları altında üretimin devam edemeyeceğini" duyurdu. Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesindeki Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretiliyordu.     

Brent petrolde, teknik olarak 56,73 ila 56,97 dolar aralığının direnç, 56,25 ila 56,49 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

 

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