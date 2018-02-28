Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Brent petrolün varil fiyatı 66,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 66,18 dolar

AA)
28.02.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 66,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,27 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,87 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,27 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,13'lük azalışla 66,18 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,64 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Asya piyasalarında Çin ve Japonya'da düşük üretim oranları ile azalan petrol talebi ve ABD'nin artan üretiminin fiyatlarda aşağı yönlü hareketlenmeyi desteklediğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 66,28 ile 66,35 dolar aralığının direnç, 66,14 ile 66,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler: Brent , Petrol , Varil fiyatı
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri