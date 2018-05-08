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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
08.05.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Brent petrolün fiyatı 76 doları aştı

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Brent petrolün fiyatı 76 doları aştı

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ihtimaliyle bugün 76 doları aştı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün TSİ 19.00'da 76,33 dolara kadar tırmandı. 
ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da bugün aynı saatte 70,81 dolara kadar yükseldi. 
Böylece, her iki petrol türünün fiyatı Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerinden işlem gördü. 

Söz konusu saatte, Brent petrolün günlük kazancı yüzde 1,9 olurken, WTI petrolün günlük kazancı ise yüzde 1,4 oldu. 

TRUMP'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN FİYATLAR DÜŞTÜ 

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından petrol fiyatları düşüş gösterse de günlük kazançlarını korudu. 
En geç cumartesi gününe kadar İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararını açıklaması beklenen Trump, bugün kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, nükleer anlaşmayla ilgili kararını yarın yerel saatle 14.00'te (TSİ 21.00'de) açıklayacağını duyurdu. 

Trump'ın paylaşımının ardından Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 23.00'te 75,35 dolara, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da 69,84 dolara geriledi. 
Uzmanlar, Temmuz 2015'te yapılan İran nükleer anlaşmasından ABD'nin çekilmesi durumunda, Washington'ın Tahran'a yeniden yaptırımlar getirebileceğine dikkati çekerek, İran'ın petrol üretiminin ve ihracatının olumsuz etkileneceğini vurguladı.

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