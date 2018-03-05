Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Brent petrol fiyatlarında hareketlenme

Brent petrol fiyatlarında hareketlenme

AA
05.03.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,55 dolardan işlem görüyor.

 Cuma günü 64,01 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,56 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,84 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,2'lik azalışla 64,55 dolardan işlem görmeye başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,44 dolardan alıcı buldu.     

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 24 Şubat-2 Mart döneminde ABD'de bir petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Böylece geçen hafta 799 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 800'e yükseldi. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste artış gösterdi.     

Uzmanlar, Houston'da düzenlenecek CERAWeek kapsamında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile ABD kaya petrolü üreticileri arasında üretim planlaması açısından uzlaşıya yakınlaşılmasının beklendiğini kaydetti.     

Brent petrolde teknik olarak 64,69 ile 64,80 dolar aralığının direnç, 64,47 ile 66,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.     

Etiketler: Brent , varil fiyatı , ABD
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri