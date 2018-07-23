Branda sezonu fındık ayı öncesi hareketli

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
23.07.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Branda sezonu fındık ayı öncesi hareketli

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Branda sezonu fındık ayı öncesi hareketli

Karadeniz bölgesinde başlayacak olan fındık hasatı öncesinde Ordu’nun Fatsa ilçesindeki brandacılar bu sezondan umutlu olduklarını dile getirdiler.

SON Yıllarda branda satış işlerinin durma noktasına kadar geldiğini belirten brandacı Taner Kurt, "Son 10 yıla baktığımızda fındık sezonu hariç diğer dönemlerde işlerimiz düşüşte” dedi.

Geçmiş yıllarda fındık sezonunun yaklaşmasıyla birlikte işlerinin açıldığını belirten Taner Kurt," Son 3 yıldır fiyatlarımızda artış yapmadık. Çünkü herkes bizim işimizi yapar oldu.Pazarlarda bile kalitesiz, ucuz brandalar satılıyor. Ucuz branda vatandaşın ilgisini çekiyor. Kısa süreliğine de olsa işlerini gördüğü için ucuz ve kalitesiz brandaları satın alıyorlar. Bizler satış yapmaktan daha çok tamirattan kazanıyoruz. Brandalarımızı müşterilerimize uygun fiyatlara sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. İşimize yakışır, kaliteli ve fiyatları uygun brandaları satıyoruz. Üreticiler, fındık sezonu geldiğinde yeni branda almak yerine ellerindeki mevcut brandaları bizlere tamire getiriyorlar. Vatandaşın alım gücü eskiye oranla azaldığı için tamirat daha fazla oluyor. Bizler de elimizden geldiği kadar müşterilerimize yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

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