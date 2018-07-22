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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
22.07.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Bozüyük'ten 40 ülkeye rögar kapağı ihracatı

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Bozüyük'ten 40 ülkeye rögar kapağı ihracatı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren İstikamet Döküm AŞ, aralarında İtalya, Almanya, İspanya, Polonya, Fas, Cezayir, Yemen ve Gürcistan'ın bulunduğu 40 ülkeye rögar kapağı ihraç ediyor.

MADEN, metalurji, makine, tarım, kimya, otomotiv ve inşaat sektörlerine demir çelik üretimi de yapan firma, özellikle inşaat sektörüne baca kapağı, yağmur suyu ızgarası, süzgeç, kelepçe ile döküm oturma grubu gibi farklı alanlarda üretim yapıyor. 

İlk kez 2006 yılında Hollanda'ya ihracat yapan firma 2010 yılında İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin ilk 10 ihracatçı listesine girdi.

Firmanın Satış Pazarlama Müdürü Yavuz Tüfekçi, AA muhabirine,1966 yılında Konya'da küçük bir dökümhanede başlayan imalat serüvenlerinin Mart 2017 sonuna kadar İstanbul’da devam ettiğini, geçen sene fabrikalarını Bozüyük ilçesine taşıdıklarını ve OSB'de üretimlerini sürdürdüklerini dile getirdi. 

Tüfekçi, "Bozüyük'te beklentimizin üzerinde üretim ve işçi ihtiyacını temin etme kolaylığı yaşadık. Eskişehir’e olan yakınlığı, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limana yakınlığı ile bölge ihracatçılar için cazip." diye konuştu. 

"DÜNYA STANDARDINDA ÜRETİM YAPIYORUZ" 

Rögar kapağı ve yağmur suyu ızgarası üretimine 2000’li yılların başlarında başladıklarını aktaran Tüfekçi, "Türkiye standartlarına uygun olmayan üretimleri gördükten sonra firmamız makine ve yedek parça üretiminden rögar kapağı ve yağmur suyu ızgarası üretimine geçti. Makine ve teçhizatı ülkemize getirerek rögar kapağı üretimine geçtik. OSB'deki 20 bin metrekare kapalı alanda 3 vardiya halinde üretim yapan çalışanlarımızla Avrupa, Afrika ve Asya'daki 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. 210 işçi istihdam ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

Tüfekçi, rögar kapaklarının 50 kilogramdan 80 kilograma göre çeşitlilik gösterdiğini anlatarak, "Aylık 2 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında İtalya, İspanya, Almanya, Polonya Fas, Cezayir, Suudi Arabistan, Yemen, Umman Azerbaycan, Gürcistan yer alıyor. 2020 yılında 3 bin ton aylık üretimi hedefliyoruz." diye konuştu. 

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