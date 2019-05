Bozuk orman arazilerinde "gelir getirici türler" yeşerecek

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8. Orman İşletme Şefliğinin sorumluluk sahasında başlatılan "gelir getirici tür ağaçlandırması" çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, Bandırma ve Manyas ilçelerine bağlı üçer, Erdek'te 4, Marmara'da 5, Gönen'de 9, Susurluk'ta 4 olmak üzere 28 kırsal mahallede belirlenen çıplak araziler ve bozuk orman alanları dikime hazır hale getirildi. Daha sonra bu bölgelere 206 bin 135 zeytin, ceviz, fıstıkçamı, badem ve hünnap fidanı dikildi.



Orman köylüsüne gelir kaynağı sağlanması hedefiyle başlatılan projede bal ormanına da yer verildi. Erdek ilçesinin Tatlısu ve Marmara ilçesinin Topağaç mahallelerinde birer bal ormanı tesis edildi.



"KULLANIM HAKKI 49 YILLIĞINA DEVREDİLDİ"



Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikilen fidanların kullanım hakkının kırsal mahalle sakinlerine 49 yıllığına sertifikalı olarak devredildiğini söyledi.



Nişancı, Bandırma'ya bağlı kırsal Hıdır ve Şirinçavuş mahallelerinde 2017-2018 yıllarında programa alınan gelir getirici çalışmalar kapsamında ağaçlandırma sahasının toprak işlemesinin bitirildiğini, kurayla belirlenen parsel sahiplerinin kendilerine düşen alanlara fidan dikimini gerçekleştirdiğini anlattı.

Bölgede vatandaşların zeytin ve ceviz yetiştirmek istediğini kaydeden Nişancı, "Bu yaptığımız örnek bir çalışma. İki mahallemiz de zeytincilikle uğraşıyor. İstekleri de zeytin ağacı yetiştirmekti. Müdürlük olarak toplamda 5 bin 880 dönümlük alanda gelir getirici tür ağaçlandırması yapıyoruz. Hıdır ve Şirinçavuş mahallelerinde zeytin ağaçlandırmasına, yer sahipleri tarafından orijini Gemlik tipi fidan dikimi ile başlandı. Hedefimiz hem köylümüzün gelir elde etmesi hem de atıl bulunan bozuk orman alanlarının verimli hale getirilmesi." dedi.



Nişancı, her iki mahallede vatandaşlara on beşer dönüm arazi düştüğünü söyledi.



"HER YERDEN ZEYTİN AĞACI FIŞKIRACAK"



Şirinçavuş Mahalle Muhtarı Hamit Kurt ise temel geçim kaynaklarının zeytincilik olduğunu aktardı.



Vasıfsız orman alanlarında 2017-2018 yıllarındaki ağaçlandırmada 11 bin zeytin fidanını toprakla buluşturduklarını söyleyen Kurt, "Tahminen 10 yıl sonra milli gelire çok büyük katkısı olacak ve köylülerimiz yılda 150 ton zeytin alabilecek." diye konuştu.



Hıdır Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çetin de 15 dönüme 425 zeytin fidanı diktiklerini, Orman Bölge Müdürlüğünün bu uygulamasıyla her yerden zeytin ağacı çıkacağını ifade etti.