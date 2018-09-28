Bozbeyoğlu Et'e mahkemeden üç aylık geçici mühlet
Bozbeyoğlu Et markası ile faaliyet gösteren Ankaralı Burak Besicilik, konkordato istedi. Mahkeme, şirkete üç aylık geçici mühlet verdi. Bu karala birlikte. şirketin faaliyetlerinin denetimi için de 3 kişilik konkordato komiseri heyeti atandı.
BOZBEYOĞLU Et markası ile üretim yapan Burak Besicilik Gıda ve İnşaat San. Tic. AŞ, Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato başvurusunda bulundu.
Mali sıkıntı yaşayan şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 aylık geçici süre verdi. Mahkemenin atadığı üç kişilik konkordato komiser heyeti içinde ise Mali Müşavir Prof. Dr. Süphi Aslanoğlu, Veteriner Ömer Faruk Sarı ve Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek yer aldı. Bu kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin daha rahat yürütülebilmesine imkan doğdu.
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