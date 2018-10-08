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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
08.10.2018 - 20:15, Son Güncelleme:

Boyner’den yüzde 10 indirim desteği

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Boyner’den yüzde 10 indirim desteği

Boyner Grup, tüm şirket ve markalarıyla enflasyonla mücadele program ve inisiyatiflerine destek vereceğini açıkladı.

Boyner Grup’tan yapılan açıklamaya göre 500’ün üzerinde mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulanacak. İndirim Altınyıldız Classics, Beymen, Beymen Club, Cotton Bar, Divarese, Fabrika, Limon ve Network gibi markaları da kapsayan 30’un üzerinde markada geçerli olacak. Takip eden dönemlerde ise bu oran daha da artacak. Hopi ise tüketicilerin alım gücünü artıran, yeni kampanya ve teklifler geliştirerek üye şirketlerin verimliliğini daha da artıran projeleriyle enflasyon mücadele çabalarını grup şirketleri ve perakende sektörü dışına da taşıyacak. Boyner CEO’su Cem Boyner, enflasyonla topyekün mücadelede hükümet, iş dünyası ve sivil toplumun geliştireceği rasyonel ve etkili tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceklerini belirtti. Boyner, enflasyonla mücadelenin, ekonominin tüm aktörlerinin etkin katılımını ve koordinasyonunu gerektirdiğini vurgulayarak, ekonomik istikrarın ve sağlıklı bir ekonominin ön koşulunun fiyat istikrarı olduğunu kaydetti.

DOĞUŞ’TAN DA DESTEK

Doğuş Grubu da enflasyonla mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “ Tüm Doğuş Grubu şirketlerimizle birlikte, enflasyonla mücadele için yürütülen milli dayanışma içerisinde güçlü bir biçimde yer alacağız” açıklamasını yaptı.

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