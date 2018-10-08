Boyner’den yüzde 10 indirim desteği
Boyner Grup, tüm şirket ve markalarıyla enflasyonla mücadele program ve inisiyatiflerine destek vereceğini açıkladı.
Boyner Grup’tan yapılan açıklamaya göre 500’ün üzerinde mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulanacak. İndirim Altınyıldız Classics, Beymen, Beymen Club, Cotton Bar, Divarese, Fabrika, Limon ve Network gibi markaları da kapsayan 30’un üzerinde markada geçerli olacak. Takip eden dönemlerde ise bu oran daha da artacak. Hopi ise tüketicilerin alım gücünü artıran, yeni kampanya ve teklifler geliştirerek üye şirketlerin verimliliğini daha da artıran projeleriyle enflasyon mücadele çabalarını grup şirketleri ve perakende sektörü dışına da taşıyacak. Boyner CEO’su Cem Boyner, enflasyonla topyekün mücadelede hükümet, iş dünyası ve sivil toplumun geliştireceği rasyonel ve etkili tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceklerini belirtti. Boyner, enflasyonla mücadelenin, ekonominin tüm aktörlerinin etkin katılımını ve koordinasyonunu gerektirdiğini vurgulayarak, ekonomik istikrarın ve sağlıklı bir ekonominin ön koşulunun fiyat istikrarı olduğunu kaydetti.
DOĞUŞ’TAN DA DESTEK
Doğuş Grubu da enflasyonla mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “ Tüm Doğuş Grubu şirketlerimizle birlikte, enflasyonla mücadele için yürütülen milli dayanışma içerisinde güçlü bir biçimde yer alacağız” açıklamasını yaptı.
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