Boyner Ailesi'nin acı günü! Ünlü iş adamı vefat etti
Boyner Ailesi üyelerinden işadamı Fuat Boyner, yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybetti.
Merhum işadamı, dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eski Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Boyner, Bebek Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Spor dünyasının yanı sıra, siyaset, iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok kişi cenaze namazına gelerek Boyner Ailesi'ne başsağlığı diledi.
Merhum Fuat Boyner'in eşi Sebla Boyner, taziyeleri kızları Bilun ve Bennu ile birlikte kabul etti.
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, babası Osman Boyner ve eşi Ümit Boyner de cenaze töreninde taziyeleri kabul ederek acılarını paylaşan herkesle ayaküstü sohbet etti.
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