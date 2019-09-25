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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
25.09.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Böylesi kimsenin aklına gelmez: Uyanık müteahhitlerin rant oyunu!

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Böylesi kimsenin aklına gelmez: Uyanık müteahhitlerin rant oyunu!

İZMİR’in turistik ilçesi Çeşme’de bazı inşaat firmaları, otel yapmak için ruhsat alıp, otel yerine rezidanslar yapıyor. Havuzlu rezidanslar, yüksek fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Birçoğu yazlık olarak kullanılan rezidanslar, Çeşme turizmini de olumsuz etkiliyor.

Turistlerin gözde adresi İzmir’in Çeşme ilçesinde, bazı inşaat firmaları otel yapmak üzere ruhsat alıyor. Turizm teşviklerinden de faydalanan firmalar, otel yerine rezidanslar inşa edip, buraları da konut olarak satıyor. Yapılanların Çeşme’de turizmcileri rahatsız ettiğini ve haksız rekabete neden olduğunu söyleyen turizmci Abdullah Aküzüm, önlem alınmasını istedi.

Böylesi kimsenin aklına gelmez: Uyanık müteahhitlerin rant oyunu
Turizmcilerin otel yaptıktan sonra her şeyin mevzuata uygun olması halinde işletme belgesi alıp, ardından turizm yatırım belgesi ile sıfır gümrük, sıfır KDV avantajlarından faydalandığını söyleyen Abdullah Aküzüm, "Burada amaç yatırım yaparak istihdamı sağlamak. Ama ne yazık ki bu rezidanslar, apart adında kalkıyorlar Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım teşvik belgesini alıyorlar. Götürüp belediyenin önüne koyuyorlar, imar da aldıktan sonra turizm amaçlı otel inşa etmek için yapı ruhsatı alıyorlar. Ama otel yerine rezidans yapıp satıyorlar" dedi. Turizme açılan bölgelerde turizm amacıyla kurulacak turistik oteller yerine, bu bölgelere rezidanslar yapıldığını ancak Çeşme’nin daha çok turist ağırlaması için yatağa ihtiyacı olduğunu, imara açılan turizm alanlarında otel inşa edilmediği için istenilen yatak kapasitesine ulaşılamadığını kaydeden Aküzüm, şunları söyledi:
Böylesi kimsenin aklına gelmez: Uyanık müteahhitlerin rant oyunu
"Çeşme istediğimiz yatak kapasitesine ulaşamadığı için biz turizm sezonunu 12 aya çıkaramıyoruz. Çünkü uçak kaldıramazlar. 40 bin yatak olması lazım ki tur operatörleri bir yıl önceden uçağı kiralasınlar. O zaman da sorun kalmaz. Ayrıca Çeşme kaliteli bir bölge. Her şey dahil değil. Bize kaliteli turist gelmek istiyor ama ne yazık ki acenteler yatak kapasitesinden dolayı getiremiyor. Şu anda nitelikli yatak sayısı 15-16 bin civarında, pansiyonlarla birlikte 20 bini buluyor. Yatak kapasitesini artırmak için otellere ihtiyaç var."
Böylesi kimsenin aklına gelmez: Uyanık müteahhitlerin rant oyunu
OTEL OLARAK YAPIP KONUT OLARAK SATIYORLAR

Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği’nin Başkanı Başak Yasemin Kumaş da, Çeşme’de turizm gelişme alanları olarak ilan edilen bütün parsellerin aslında yalnızca turizm amacıyla kullanılabileceğini, buralarda turistik tesis dışında bir şey yapılamayacağını ancak ilçede durumun böyle olmadığını belirtti. Kumaş, "Burası turizm geliştirme alanı, burada bir sürü bina var. Yeni yapılan inşaatlar var ama hiçbiri otel değil. Yaz -kış turizm yapabiliriz çünkü termal var, muhteşem bir coğrafyamız var. Fakat sürekli konut yapıp satıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediyeler, konuyla ilgili mutlaka çalışma başlatmalı" dedi.

Böylesi kimsenin aklına gelmez: Uyanık müteahhitlerin rant oyunu
Turizmin önünde engel teşkil eden bu yapılaşmanın önüne geçilmesi ve gerçek turizm yatırımları için seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Kumaş, "Bodrum ve Muğla’da nasıl bu yapıldıysa, Çeşme’de de bunun yapılmasını ve acilen önlem alınmasını istiyoruz. Burada yapılan otellerin yüzde 80’i ev olarak kullanılıyor" dedi.

'ÇEŞME’NİN RANTINI İNŞAAT FİRMALARI YİYOR'

Çeşme’nin rantını inşaat firmalarının yediğini öne süren Başak Yasemin Kumaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, otellere yüzde 20’ye kadar satış yapma konusunda müsaade verdi. Bu turizm çeşitliliği açısından önemli fakat birçok firma büyük kısmını veya yüzde 100’ünü ev olarak satmaya çalışıyor. Sürekli inşaat sektörü kazanıyor. Turizmcilerin ve turizm otelcilerinin, belediyenin bu konuda refleks göstermesi lazım. Çocuklarımızın geleceği açısından bu yazlık fikrinden artık vazgeçmemiz gerekiyor."

Böylesi kimsenin aklına gelmez: Uyanık müteahhitlerin rant oyunu
Çeşme’deki 6 yıl önce konutlardan satın alan evli ve iki çocuk annesi doktor Sevda Binel, "Aldığım yerin otel olarak inşa edilmek üzere ruhsat aldığını bilmiyordum. Çeşme’yi çok seviyorum. Dünyanın en güzel yeri. Ben burayı çok iyi niyetle aldım. Ama gördüğüm kadarıyla çok büyük sorunlar var. Turizme ve doğaya zararı büyük. Çünkü altyapı sorunları çözülmeden bunlar yapılmış. Ben kesinlikle betonlaşmaya karşıyım. Çeşme bu hale getirilmemeliydi. Daha da devamı gelecek, daha da betonlaşacak. Sonra ne olacak? Başka Çeşme yok" dedi.

Çeşme’de yaşayan Yaşam Koçu Semiha Çil de, duruma tepki göstererek, "Çeşme rezidans olacak bir yer değil. Gitsinler İstanbul’a, New York’a yapsınlar. Burası tatil beldesi. Buraya dinlenmeye geliyoruz. İnsan yeşille dinlenir. Rezidanslarda ne oturulur, ne yaşanır ne de dinlenilir. Kınıyorum. Çeşme gibi bir yere rezidans yapılmasını kınıyorum" dedi.

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