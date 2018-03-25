Böyle karşılandı: Su taklı ve çiçekli sürpriz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBöyle karşılandı: Su taklı ve çiçekli sürpriz
GeriEkonomi Böyle karşılandı: Su taklı ve çiçekli sürpriz
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
25.03.2018 - 19:10, Son Güncelleme:

Böyle karşılandı: Su taklı ve çiçekli sürpriz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Böyle karşılandı: Su taklı ve çiçekli sürpriz

İsrail'in Tel-Aviv kentinden 160 yolcusuyla gelen uçak, YDA Dalaman Havalimanı'nda su takı ve çiçeklerle karşılandı.

İsrail'den gelen turistleri, YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur ve TÜRSAB Marmaris BYK Başkanı Ali Kırlı, Fethiye BYK Başkanı Süleyman Kaya, Antalya BYK Başkanı Hakan Şahin karşıladı.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tel-Aviv'den gelen 160 turisti bölgede ağırlayacaklarını söyledi.

HEDEF 35 BİN

Sezonu geçen yıla göre erken açtıklarını belirten Kırlı, "Hem bölgemize hem de ülkemize hayırlı olmasını ümit ediyoruz. 2018'de Dalaman'a inecek olan İsrailli turist sayımızı 35 bin olarak hedefliyoruz." dedi.

Böyle karşılandı: Su taklı ve çiçekli sürpriz

Akdeniz TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Şahin de Dalaman'a inen İsrail uçağının Türkiye'deki acentesinin yetkilisi olduğunu kaydetti. İsrail'den bölgeye ilk uçağın geldiğini anlatan Şahin, "Yaz boyunca Dalaman bölgesine 14 bine yakın koltuk planladık. Türk turizmine ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Fethiye TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Süleyman Kaya da Fethiye'ye ilk turist grubunu alarak sezonu açtıklarını dile getirdi.
YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, sezonu öne çekmek ve uzatmak için paydaşlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.
YDA Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, sezonun uzatılması için büyük çaba gösteren sektör temsilcilerine teşekkür etti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2018) 2İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dikkat çeken makale: Afrin ABD'ye bir mesaj!

İki il arası 5.5 saate iniyor! Otobüsle 15 saat sürüyordu...

Abhazya'da patlama! 50 metrede asılı kaldı...

İngiltere-Rusya krizi tırmanıyor!