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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
19.05.2018 - 17:28, Son Güncelleme:

Boykota bir il daha katıldı... Baklava krizi

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Boykota bir il daha katıldı... Baklava krizi

Malatya'da tatlı üreticileri, Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto etmek amacıyla bu ürünlü tatlıları satmayıp boykot kararı aldı.

Kentte dün bir grup tatlı üreticisi, Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto etmek amacıyla bu ürünlü tatlıları satmama kararı aldı. Tattlıcı esnafı bugün itibariyle Antep fıstıklı tatlı üretmedi. Baklavada ve birçok üründe kullanılan Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto eden kentteki tatlı üreticileri bu ürünle kullanılan tatlıları satmayıp, Malatya'dan dünyaya ihracat edilen kayısılı ve kayısı iç çekirdekli tatlılar üretip satıyor. Tatlıcıya gelip, fıstıklı tatlıların satılmadığını duyan vatandaşlarsa, esnafa destek olmak amacıyla cevizli, kaymaklı ve kayısılı tatlıları tercih ediyor. Bazı vatandaşlar tatlıcı esnafın camında asılı olan 'Malatya'da fıstığa boykot' yazısını görüp özellikle fıstıksız tatlılar alıyor.

Kentte 20 yıldır tatlıcılık yapan Sedat Alpkıray, stokçunun 50-60 liraya köylüden alıp 220 TL'ye bugün kendilerine satmaya çalıştıklarını belirterek, "Fıstığı protesto etmek için, buna dur demek için bugün itibariyle Malatya'daki tüm tatlıcılar olarak iş yerlerimizde fıstıklı hiçbir ürün bulundurmuyoruz. Onun yerine farklı alternatif tatlı çeşitleriyle hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

BAKLAVADA ANTEP FISTIĞI YERİNE KAYISI ÇEKİRDEĞİ

Alpkıray, kentte yaşayan esnaf olarak Malatya'nın kayısısı bütün Türkiye'de, bütün dünyada 1 numara olduğunu ifade ederek, "Kayısılı ürün yapmaya başladık. Zaten daha öncede kayısılı ürün yarışmasında Türkiye 1'inciliği derecesi almıştık. Bugün kayısılı ürünleri tekrar tezgâhlarımıza çıkardık. Fıstığa alternatif olarak kayısımızla devam edeceğiz inşallah. Yine tatlılarımızı süslemek için kayısı çekirdeğiyle de süsleyebiliriz. Natürel gün kurusu kayısıyla da çok lezzetli ve sağlıklı tatlarla devam edeceğiz üretimlerimize" şeklinde konuştu.

Kentteki tatlıcı esnafına gelen vatandaşlardan Kaan Koca da, önceden fıstıklı tatlı aldıklarını kaydederek, "Ne yazık ki fıstığın kilosu 220 lirayı vurunca tatlıcı abilerimiz fıstığı boykot ettiği için şuanda kayısı çekirdekli ürünleri tercih ediyorum" diye konuştu.

Kentte 30 yıldır tatlıcılık yapan bir işletmeci Vedat Salik de son zamanlarda fıstığa gelen aşırı fiyat artışından dolayı esnaf olarak Malatya'da fıstıklı ürün satmamaya başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Malum sezonda fıstığın kilosu köylüde çiftçilerden 60 liraya alınan bugün fıstık 210-220 liraya kadar çıktı. Bunu da biz boykot etmek adına fıstıklı ürünü çıkartmayacağız, satmayacağız. Malatya'nın bilinen kayısısı var, kayısı çekirdeğinden, cevizden, fındıktan bu tür ürünlerle tatlı çeşitlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlar ilk başta tepki gösterdiler ama bunun fırsatçıların önüne geçmek adına onlarda sağ olsunlar anlayışla karşılıyorlar. Fıstık yerine cevizli, kayısı çekirdekli, fındıklı tatlı çeşitlerinden alıyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Satışlarımızda herhangi bir düşüş yok."

Vatandaşlardan Sefa Koca ise ramazan ayında çok fazla tatlı tüketildiğini ifade ederek, "Tüketim aşamasında son zamanlarda tatlıcı esnafımızın yanına geldiğimizde tatlıda özellikle fıstığı tercih ederken şu anda fıstıklı tercih edemiyoruz. Bunun sebebiyle ilgili tatlıcı esnafımıza sorduk tatlıcı esnaflarının fıstık fiyatlarının fazlasıyla yüksek olduğunu devletinde buna müdahale etmediğini düşündüğümüz için artık fıstıklı tercih etmiyoruz. Malatya ilimizin kayısılı ve kayısı çekirdekli olarak üretmiş olduğu baklava olabilir bu, kadayıf olabilir sütlü özellikle çekirdekli olarak yapılıyor. Ben hatta dün akşam evime iftara götürdüm, gayet güzeldi" diye konuştu.

 

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