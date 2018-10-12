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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.10.2018 - 21:44, Son Güncelleme:

Boydak’ın cirosu 7.3 milyara yükseldi

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Boydak’ın cirosu 7.3 milyara yükseldi

Tasarruf Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, düzenlenen basın toplantısında Boydak Holding’in 2018 ilk dokuz ayındaki ekonomik performansı, hedef ve stratejilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gülal, Boydak Holding’in 6.7 milyar lira olan cirosunun yüzde 8.3’lük artışla 2018´in ilk 9 ayında 7.3 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. 2018 yılının ilk dokuz ayında grubun FVÖK´ünün (EBITDA) yüzde 29.9 artışla 905 milyon liradan 1.2  milyar liraya ulaştığını belirten Gülal, “Net kâr yüzde 22.9 artarak 2017´nin ilk 9 ayındaki 613 milyon liradan 2018´in ilk 9 ayında 754 milyon liraya yükselmiştir. Aynı dönemlerde ödenen vergiler ise yüzde 52´lik artışla 327 milyon liradan 497 milyon liraya ulaşmıştır” dedi.“Boydak Holding olarak, 8 ayrı sektörde 35 şirketimiz ile ülke ekonomisine katkıda  bulunmaya, ekonomimizi istihdamla, döviz girdisiyle, yenilikçi üretimle desteklemeye devam ediyoruz” diyen Gülal, “270 milyon dolar olan toplam ihracatımız yüzde 6.4 yükselerek 288 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde yatırımlar ise 110 milyon liraya ulaşmıştır. 30 Eylül 2018 itibarıyla nakit pozisyonumuz  104 milyon dolar (420 milyon TL, 22.5 milyon Euro, 7.7 milyon dolar) toplam banka kredisi (anapara + vade sonuna kadar ödenecek toplam faiz), 98 milyon dolar mevduat bulunmaktadır. 30 Haziran 2018’e göre kredilerimiz 57 milyon dolar azalırken, mevduat 19 milyon dolar artmıştır” ifadelerini kullandı.

12 BİN 564 ÇALIŞAN

TMSF’nin şirketleri devraldığı tarihten bu yana kredilerin toplamda 264 milyon dolar azaldığını söyleyen Gülal, “Mevduatlar sadece 56 milyon dolar azalmıştır. Boydak Holding olarak grubun toplam çalışan sayısı 12 bin 564 kişi ile geçen yılın 80 kişi üzerindedir. Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde toplam 7 grup şirketi yer almaktadır” diye konuştu.

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