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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Boyacı samuray

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Filli Boya markasını bünyesinde bulunduran Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ, dünyanın 4’üncü büyük boya üreticisi Japon Nippon Paint Holding’e satıldı. Ünlü & Co’nun finansal danışmanlığını üstlendiği devir işleminde, Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings’e devir sözleşmesi imzalandı. Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşullarının gerçekleşmesiyle birlikte devir tamamlandığında, Betek, Nippon’un olacak.

Betek Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar satışa ilişkin “Betek AŞ, Türkiye ve bölgemizde boya branşlarında ve mantolama alanında stratejik yatırımlarıyla büyüme hedefinde ilerlemiş ve gelecek planlarına yönelik pazar fırsatlarının geliştirilmesi üzerine işbirliklerini değerlendirme sürecini tamamlamıştır. Bu büyük adımın, ülkemiz ve coğrafyamızda Betek AŞ’nin gelişme planlarını destekleyerek, gelişme hızını ve büyüklüğünü bir üst seviyeye taşıyacağına inancımız tamdır” diye konuştu. Nippon Paint Holding Group CEO’su Tado ise Betek ve Nippon’un yakın kurum kültürü ile kusursuz bir ekip oluşturabileceklerine inandıklarını vurgulayarak “Pazardaki lider konumlarının ortak heyecanını yaşıyoruz. Betek’in kuruluşundan bu yana sağladığı başarılara ve yönetimine son derece güven duyuyoruz” dedi.

12 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET

1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya ve Sanayi AŞ, Filli Boya, Fawori, Tempo, Capatect, Alsecco ve Alligator markaları altında satışlarını gerçekleştiriyor. Türkiye’de 5 bine yakın bayiden oluşan dağıtım ağına sahip olan Betek, altı üretim tesisinde bine yakın çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Nippon Paint Holdings dekoratif ve sanayi boyaları alanında dünyanın lider firmalarından. 20 bin 500 çalışanı ile 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, özellikle faaliyetlerinin yoğunlaştığı Asya Pasifik Bölgesi’nde pazar lideri konumunda. Bugün itibariyle, yaklaşık 12 milyar dolar piyasa değerine sahip olan şirket, 2018 yılı içerisinde yaklaşık 5.7 milyar dolar satış ve 800 milyon dolar faaliyet karı açıkladı.

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