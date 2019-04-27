Boyacı samuray
Filli Boya markasını bünyesinde bulunduran Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ, dünyanın 4’üncü büyük boya üreticisi Japon Nippon Paint Holding’e satıldı. Ünlü & Co’nun finansal danışmanlığını üstlendiği devir işleminde, Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings’e devir sözleşmesi imzalandı. Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşullarının gerçekleşmesiyle birlikte devir tamamlandığında, Betek, Nippon’un olacak.
Betek Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar satışa ilişkin “Betek AŞ, Türkiye ve bölgemizde boya branşlarında ve mantolama alanında stratejik yatırımlarıyla büyüme hedefinde ilerlemiş ve gelecek planlarına yönelik pazar fırsatlarının geliştirilmesi üzerine işbirliklerini değerlendirme sürecini tamamlamıştır. Bu büyük adımın, ülkemiz ve coğrafyamızda Betek AŞ’nin gelişme planlarını destekleyerek, gelişme hızını ve büyüklüğünü bir üst seviyeye taşıyacağına inancımız tamdır” diye konuştu. Nippon Paint Holding Group CEO’su Tado ise Betek ve Nippon’un yakın kurum kültürü ile kusursuz bir ekip oluşturabileceklerine inandıklarını vurgulayarak “Pazardaki lider konumlarının ortak heyecanını yaşıyoruz. Betek’in kuruluşundan bu yana sağladığı başarılara ve yönetimine son derece güven duyuyoruz” dedi.
12 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET
1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya ve Sanayi AŞ, Filli Boya, Fawori, Tempo, Capatect, Alsecco ve Alligator markaları altında satışlarını gerçekleştiriyor. Türkiye’de 5 bine yakın bayiden oluşan dağıtım ağına sahip olan Betek, altı üretim tesisinde bine yakın çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Nippon Paint Holdings dekoratif ve sanayi boyaları alanında dünyanın lider firmalarından. 20 bin 500 çalışanı ile 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, özellikle faaliyetlerinin yoğunlaştığı Asya Pasifik Bölgesi’nde pazar lideri konumunda. Bugün itibariyle, yaklaşık 12 milyar dolar piyasa değerine sahip olan şirket, 2018 yılı içerisinde yaklaşık 5.7 milyar dolar satış ve 800 milyon dolar faaliyet karı açıkladı.
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