BOTAŞ’tan sitelere fiyat düzeltmesi
BOTAŞ, merkezi ısıtma sistemi kullanan büyük sitelerin, konutlara göre yüzde 35 daha pahalı gaz tüketmesine yol açan tarifede değişikliğe gitti.
BOTAŞ, yıllık 300 bin metreküpe kadar tüketimi olan konut ve küçük işletmelere, 1 Ocak öncesinde gazın metreküpünü vergiler hariç 1 TL’den satıyordu. 300 bin metreküp üzerinde gaz tüketenlerde bu fiyat, vergiler hariç 1.35 TL’ydi. BOTAŞ, 1 Ocak’ta gazda konutlara ve küçük işletmelere indirim yaptı, sitelere yönelik haksızlığı da düzeltti. Buna göre, yıllık 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen büyük siteler de gazın metreküpüne, diğer konutlar gibi vergiler hariç 89 kuruş ödeyecek. BOTAŞ, resmi internet sitesinde bu konuyla ilgili kararını, tarifelerle ilgili bölümde şöyle açıkladı: “Yıllık tüketimi 300.001 metreküp ve üzerinde olan konut tüketicileri için uygulanacak doğalgaz satış fiyatı, tarifede yer alan serbest olmayan tüketici fiyatı olacaktır.”
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