Bosna’dan sıfır gümrükle ithalat başlıyor
HÜKÜMET, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanan kararla Bosna-Hersek menşeli tarım ürünleri için sıfır gümrük ile tarife kontenjanı açtı.
Buna göre 2018 yılı içinde bu ülkeden 8 bin ton büyükbaş, 2 bin ton koyun-keçi eti ithalatına gümrük vergisi alınmaksızın izin verilebilecek. Ayrıca toplam 2 bin ton sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı yine vergisiz ithal edilebilecek. 85 bin ton buğday unu veya mahlut un ile 75 bin ton ayçiçek, aspir veya pamuk yağı da sıfır gümrükle getirilebilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ise Bosna-Hersek’ten yapılan ithalatın Bosna’ya destek vermek amacıyla yapıldığını belirterek, “İki ülke arasındaki ilişkiler gereği bize satabileceklerini bildirmişler. Biz de alabileceklerimizi. Geçen yıl 150 bin ton buğday unu almışız. Ama un üreticilerimizden gelen tepkiler üzerine bu yıl 85 bin tona indirmişiz tarife kontenjanını. Zaten kontenjan açmamız bu miktarda ithalat yapacağımız anlamına da gelmiyor” bilgisini verdiler.
Glikoz ve fruktoz dahil diğer şekerler için de 20 bin tonluk tarife kontenjanı açılmasına tepki gösteren Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, şöyle konuştu: “Fruktoz ve glikoz, nişasta bazlı şekerden (NBŞ) üretilir. Aslında dünkü kararla yapılan NBŞ ithalatının önünü açmaktır. 20 bin ton glikoz ve fruktoz 28 bin ton pancar şekerine eşdeğerdir. Hükümet NBŞ kotasını yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürdüğü müjdesi verirken şimdi ithalatın önünü açıyor. TÜRKŞEKER ile özel sektör şeker fabrikalarının ambarlarında 1 milyon tonun üzerinde şeker stoku varken sıfır gümrükle ithalat yapmak da nereden çıktı? Bunu kim istedi?”
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