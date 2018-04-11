Bosna’dan sıfır gümrükle ithalat başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBosna’dan sıfır gümrükle ithalat başlıyor
GeriEkonomi Bosna’dan sıfır gümrükle ithalat başlıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
11.04.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

Bosna’dan sıfır gümrükle ithalat başlıyor

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
Bosna’dan sıfır gümrükle ithalat başlıyor

HÜKÜMET, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanan kararla Bosna-Hersek menşeli tarım ürünleri için sıfır gümrük ile tarife kontenjanı açtı.

Buna göre 2018 yılı içinde bu ülkeden 8 bin ton büyükbaş, 2 bin ton koyun-keçi eti ithalatına gümrük vergisi alınmaksızın izin verilebilecek. Ayrıca toplam 2 bin ton sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı yine vergisiz ithal edilebilecek. 85 bin ton buğday unu veya mahlut un ile 75 bin ton ayçiçek, aspir veya pamuk yağı da sıfır gümrükle getirilebilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ise Bosna-Hersek’ten yapılan ithalatın Bosna’ya destek vermek amacıyla yapıldığını belirterek, “İki ülke arasındaki ilişkiler gereği bize satabileceklerini bildirmişler. Biz de alabileceklerimizi. Geçen yıl 150 bin ton buğday unu almışız. Ama un üreticilerimizden gelen tepkiler üzerine bu yıl 85 bin tona indirmişiz tarife kontenjanını. Zaten kontenjan açmamız bu miktarda ithalat yapacağımız anlamına da gelmiyor” bilgisini verdiler.

Glikoz ve fruktoz dahil diğer şekerler için de 20 bin tonluk tarife kontenjanı açılmasına tepki gösteren Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, şöyle konuştu: “Fruktoz ve glikoz, nişasta bazlı şekerden (NBŞ) üretilir. Aslında dünkü kararla yapılan NBŞ ithalatının önünü açmaktır. 20 bin ton glikoz ve fruktoz 28 bin ton pancar şekerine eşdeğerdir. Hükümet NBŞ kotasını yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürdüğü müjdesi verirken şimdi ithalatın önünü açıyor. TÜRKŞEKER ile özel sektör şeker fabrikalarının ambarlarında 1 milyon tonun üzerinde şeker stoku varken sıfır gümrükle ithalat yapmak da nereden çıktı? Bunu kim istedi?”

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Benim de bilgilerim satıldı

Yunan adalarına kapıda vizeye devam

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?