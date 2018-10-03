Bosch ve Maxion Ä°nci Jant Grubu'ndan iÅŸ birliÄŸi
SektÃ¶rÃ¼nde Ã¶ncÃ¼ iki firma, Maxion Ä°nci Jant Grubu'nun Manisa'daki tesislerinin Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recinde iÅŸ birliÄŸi yapacak - Bosch TÃ¼rkiye ve OrtadoÄŸu BaÅŸkanÄ± Steven Young:"Sanayi 4.0 konusunda tÃ¼m dÃ¼nyada Ã¶ncÃ¼ projelerimiz var. 2020 yÄ±lÄ±na kadar Sanayi 4.0 Ã§Ã¶zÃ¼mlerimizle kendi fabrikalarÄ±mÄ±zda 1 milyar avroya eÅŸ deÄŸer bir tasarruf saÄŸlanmasÄ± hedefleniyor." ifadelerinde bulundu.
ALMAN elektronik ve mÃ¼hendislik firmasÄ± Bosch, Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ndeki deneyimini Maxion Ä°nci Jant Grubu ile paylaÅŸacak.
SektÃ¶rÃ¼nde Ã¶ncÃ¼ iki firma, Maxion Ä°nci Jant Grubu'nun Manisa Organize Sanayi BÃ¶lgesi'ndeki alÃ¼minyum jant fabrikasÄ±nda dÃ¼zenlenen toplantÄ±da, TÃ¼rkiye'nin Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlayacak bir iÅŸ birliÄŸine imza attÄ±.Â Â Â Â Â Â Â
Bosch TÃ¼rkiye ve OrtadoÄŸu BaÅŸkanÄ± Steven Young, dÃ¼nya genelinde 270'ten fazla fabrikada yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda kazandÄ±klarÄ± tecrÃ¼beleri TÃ¼rkiye'deki sanayi ÅŸirketleriyle de paylaÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â
Bosch Grubu'nun hem "nesnelerin dÃ¼nyasÄ±nda" hem de "IT dÃ¼nyasÄ±nda" kapsamlÄ± bir uzmanlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸunu belirten Young, "Bosch olarak Ã¶nce tÃ¼keticilerimize sunduÄŸumuz Ã¼rÃ¼nleri internet eriÅŸimli hale getirdik, ardÄ±ndan mevcut ekosistemlerimizi dijitalleÅŸtirdik. Bunu tedarikÃ§iden fabrikaya ve mÃ¼ÅŸteriye kadar tÃ¼m deÄŸer akÄ±ÅŸÄ±nÄ± birbirine baÄŸlamayÄ± hedefleyen Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ takip etti. Sanayi 4.0 konusunda tÃ¼m dÃ¼nyada Ã¶ncÃ¼ projelerimiz var. 2020 yÄ±lÄ±na kadar Sanayi 4.0 Ã§Ã¶zÃ¼mlerimizle kendi fabrikalarÄ±mÄ±zda 1 milyar avroya eÅŸ deÄŸer bir tasarruf saÄŸlanmasÄ± hedefleniyor." dedi.Â Â Â Â Â Â Â
Bosch'un Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ en erken gÃ¶ren ÅŸirketlerden biri olduÄŸunu dile getiren Young, Ã§Ã¶zÃ¼mleri ve kazandÄ±klarÄ± deneyimi TÃ¼rkiye'deki sanayicilerle paylaÅŸmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ±, bu kapsamda Maxion Ä°nci Jant Grubu'nun Manisa fabrikalarÄ±ndaki Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesinin danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenerek TÃ¼rkiye'de Ã¶rnek oluÅŸturacak Ã¶nemli iÅŸ birliÄŸini hayata geÃ§irdiklerini sÃ¶yledi.Â
"KAPASÄ°TE VE ÃœRETÄ°MÄ°MÄ°ZÄ° ARTIRACAÄžIZ"Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Maxion Ä°nci ve JantaÅŸ YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Zaim de dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve Sanayi 4.0 yolculuklarÄ±nda Bosch ile ilerlemeye karar verdiklerini belirterek, Maxion Wheels'in dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in dÃ¼nyadaki 19 fabrikasÄ± arasÄ±ndan TÃ¼rkiye'yi seÃ§mesinin kendilerini gururlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Bosch firmasÄ±nÄ±n uzman teknik ekibiyle ve saha uygulamalarÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ±yla kendilerini daha da gÃ¼Ã§lendireceÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Zaim, "Maxion Ä°nci Jant Grubu olarak dijitalleÅŸme odaÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz projelerle, kapasitelerimizi ve Ã¼retim adetlerimizi artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz." dedi.Â Â Â Â Â
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