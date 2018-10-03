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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
03.10.2018 - 15:31, Son GÃ¼ncelleme:

Bosch ve Maxion Ä°nci Jant Grubu'ndan iÅŸ birliÄŸi

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Bosch ve Maxion Ä°nci Jant Grubu'ndan iÅŸ birliÄŸi

SektÃ¶rÃ¼nde Ã¶ncÃ¼ iki firma, Maxion Ä°nci Jant Grubu'nun Manisa'daki tesislerinin Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recinde iÅŸ birliÄŸi yapacak - Bosch TÃ¼rkiye ve OrtadoÄŸu BaÅŸkanÄ± Steven Young:"Sanayi 4.0 konusunda tÃ¼m dÃ¼nyada Ã¶ncÃ¼ projelerimiz var. 2020 yÄ±lÄ±na kadar Sanayi 4.0 Ã§Ã¶zÃ¼mlerimizle kendi fabrikalarÄ±mÄ±zda 1 milyar avroya eÅŸ deÄŸer bir tasarruf saÄŸlanmasÄ± hedefleniyor." ifadelerinde bulundu.

ALMAN elektronik ve mÃ¼hendislik firmasÄ± Bosch, Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ndeki deneyimini Maxion Ä°nci Jant Grubu ile paylaÅŸacak.

SektÃ¶rÃ¼nde Ã¶ncÃ¼ iki firma, Maxion Ä°nci Jant Grubu'nun Manisa Organize Sanayi BÃ¶lgesi'ndeki alÃ¼minyum jant fabrikasÄ±nda dÃ¼zenlenen toplantÄ±da, TÃ¼rkiye'nin Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlayacak bir iÅŸ birliÄŸine imza attÄ±.Â Â Â Â Â Â Â 

Bosch TÃ¼rkiye ve OrtadoÄŸu BaÅŸkanÄ± Steven Young, dÃ¼nya genelinde 270'ten fazla fabrikada yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda kazandÄ±klarÄ± tecrÃ¼beleri TÃ¼rkiye'deki sanayi ÅŸirketleriyle de paylaÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â 

Bosch Grubu'nun hem "nesnelerin dÃ¼nyasÄ±nda" hem de "IT dÃ¼nyasÄ±nda" kapsamlÄ± bir uzmanlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸunu belirten Young, "Bosch olarak Ã¶nce tÃ¼keticilerimize sunduÄŸumuz Ã¼rÃ¼nleri internet eriÅŸimli hale getirdik, ardÄ±ndan mevcut ekosistemlerimizi dijitalleÅŸtirdik. Bunu tedarikÃ§iden fabrikaya ve mÃ¼ÅŸteriye kadar tÃ¼m deÄŸer akÄ±ÅŸÄ±nÄ± birbirine baÄŸlamayÄ± hedefleyen Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ takip etti. Sanayi 4.0 konusunda tÃ¼m dÃ¼nyada Ã¶ncÃ¼ projelerimiz var. 2020 yÄ±lÄ±na kadar Sanayi 4.0 Ã§Ã¶zÃ¼mlerimizle kendi fabrikalarÄ±mÄ±zda 1 milyar avroya eÅŸ deÄŸer bir tasarruf saÄŸlanmasÄ± hedefleniyor." dedi.Â Â Â Â Â Â Â 

Bosch'un Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ en erken gÃ¶ren ÅŸirketlerden biri olduÄŸunu dile getiren Young, Ã§Ã¶zÃ¼mleri ve kazandÄ±klarÄ± deneyimi TÃ¼rkiye'deki sanayicilerle paylaÅŸmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ±, bu kapsamda Maxion Ä°nci Jant Grubu'nun Manisa fabrikalarÄ±ndaki Sanayi 4.0 dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesinin danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenerek TÃ¼rkiye'de Ã¶rnek oluÅŸturacak Ã¶nemli iÅŸ birliÄŸini hayata geÃ§irdiklerini sÃ¶yledi.Â 

"KAPASÄ°TE VE ÃœRETÄ°MÄ°MÄ°ZÄ° ARTIRACAÄžIZ"Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Maxion Ä°nci ve JantaÅŸ YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Zaim de dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve Sanayi 4.0 yolculuklarÄ±nda Bosch ile ilerlemeye karar verdiklerini belirterek, Maxion Wheels'in dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in dÃ¼nyadaki 19 fabrikasÄ± arasÄ±ndan TÃ¼rkiye'yi seÃ§mesinin kendilerini gururlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 

Bosch firmasÄ±nÄ±n uzman teknik ekibiyle ve saha uygulamalarÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ±yla kendilerini daha da gÃ¼Ã§lendireceÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Zaim, "Maxion Ä°nci Jant Grubu olarak dijitalleÅŸme odaÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz projelerle, kapasitelerimizi ve Ã¼retim adetlerimizi artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz." dedi.Â Â Â Â Â 

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