Boşanma durumunda kredi borcuna ne oluyor?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda boşanma esnasında kredi borçlarının paylaşımı ve eşlerin bu konudaki yükümlülükleriyle ilgili detaylar anlatılıyor.

BOŞANMA SIRASINDA MAL PAYLAŞIMI GİBİ BORÇ PAYLAŞIMI OLUR MU?

İlkesel olarak böyle bir paylaşım olmaz ancak evlilik birliği içerisinde edinilmiş bir mala dair bir borç söz konusu ise dolaylı olarak paylaşılır. Yani bir eş diğer eşten katılma alacağı talep etmişse, o mal varlığı ile ilgili, örneğin bir kredi borcu var ve henüz henüz ödenmemiş ise, diğer eşin alacağından mahsup edilerek bir hesaplama yapılıyor. Yani malın borcu paylaşılıyor dolaylı olarak aslında. Bir eş diğer eşin borcundan sorumlu olmuyor.

BOŞANMA DURUMUNDA EVİN BORCU MU PAYLAŞILIR YOKSA EV SATIŞA MI SUNULUR?

Boşanma halinde krediyle alınmış bir taşınmaz varsa kredi borçlusu kimse bu borçtan sorumlu olmaya devam eder. Fakat diğer eşin evlilik içinde ödenen kredilere karşılık bir alacak hakkı doğar. Bu alacak hakkından kaynaklı mal diğer eşte kalırken diğer eş sadece bir alacak hakkına sahip olacaktır.

Eşlerden biri çalışmıyor olsa da alacak hakkı doğar. Medeni Kanun gereği eşler çalışsa da çalışmasa da diğer eşin aldığı ve edinilmiş mal denilen konut, paylaşılacak mal varlığı kapsamındaysa hak sahibi olunuyor. Yani çalışmasına bakılmaksızın yine bu alacak hakkına sahip olunuyor.

EŞLERDEN BİRİ BİRLİKTE OTURULAN EVİ TEMİNAT GÖSTEREREK KREDİ ÇEKMEK İSTERSE DİĞER EŞİN RIZASI GEREKİR Mİ?

Birlikte oturulan ev eğer aile konutu vasfındaysa yeni hayatlarını sürdürdükleri ailenin birlikte yaşadığı konutsa aile konutunda yapılacak her türlü sınırlandırma diğer eşin açık rızasına bağlıdır. Yani bir kredi kullanmak için aile konutu teminat olarak gösterilecekse mutlaka malın sahibi olan eş diğer eşin açık rızasının almak zorundadır.