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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
10.08.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Boş tekne kalmadı! Rezervasyon patlaması yaşandı

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Boş tekne kalmadı! Rezervasyon patlaması yaşandı

Dünyanın önemli ‘mavi tur’ merkezlerinden biri olan Marmaris’te Kurban Bayramı tatili nedeniyle rezervasyon patlaması yaşanıyor. Yaklaşık 500 tekne, gulet ve motoryatın bulunduğu ilçede bir haftalık süren turlarda doluluk yüzde yüze ulaştı.

Türkiye’nin önemli ‘mavi tur’ merkezlerin başında gelen Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı bereketi yaşanıyor. Doğa harikası koylarıyla ünlü Muğla, mavi tur tutkunlarının da adresi konumunda. Gulet, motoryatlar ve teknelerle bir hafta süren turlarda, tatilciler birbirinden güzel koylarda zaman geçiriyor. Kurban Bayramı sebebiyle ise Marmaris’te mavi tur yapan yaklaşık 500 tekne, gulet ve motoryatta yer bulmak imkansız. Günlük bin 500 liradan başlayan tur fiyatları, teknenin lüksü göre 300 bin liraya kadar çıkıyor.

Boş tekne kalmadı Rezervasyon patlaması yaşandı

Konuyla ilgili konuşan özel bir tur şirketi koordinatörü Aykut Deveci, “Marmaris, Fethiye ya da Bodrum çıkışlı bir hafta süren turlar düzenliyoruz. Teknelerin 4 saat süren seyir süreleri var. Teknelerimizin belirli rotaları var ama müşterilerimiz isterlerse rotalarını kendileri de belirliyor. Bizde bayram yoğunluğu var. Şuanda neredeyse teknelerimizin yüzde yüzü dolu. Dört kişilik turlarımız sezona bağlı olarak günlük bin 500 liradan başlayıp, tercih edilen teknenin lüksüne ve donanımına göre fiyatlar yükseliyor. Teknelerimizde aşçılarımız oluyor, müşterilerimiz kumanyasını alıyor. Aldığı kumanyaya göre istenilen saatlerde aşçılarımız yemeklerini hazırlıyor. Teknemizde günlük temizlik işlerini yapmak için de personelimiz bulunuyor” dedi.

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