Borusan’dan 1250 yeni istihdam

Bu yıl 6’ncı Ar-Ge merkezlerini açacaklarını kaydeden Uğur, “2017’de Ar-Ge ve dijitalleşmeye yaklaşık 40 milyon TL yatırım yaptık. Bu alanda 2020 yılına kadar 900 milyon TL yatırım yapma hedefimize planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz” dedi. Enerjinin de önemli bir işkolları olduğunu vurgulayan Uğur, sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını ve geçen yıl 56 milyon dolar faaliyet karı yarattıklarını belirtti. Uğur, “Rüzgar estikçe gelir yaratıp kar elde edebiliyoruz. Enerjide 280 MW’lık yatırıma başlıyoruz, 2020 başında hayata geçecek” diye konuştu.

Hassas otomobil borularında kapasite zorluğu yaşadıklarını bunun için de bir kapasiteyi artırdıklarını söyleyen Uğur, bu yatırımın sadece Türkiye için değil Avrupa için de planlandığını belirtti. Uğur, 75 milyon dolarlık bir yatırım planladıklarını ve ilk fazı için 50 milyon doları 2018’de yatıracaklarını gerisinin 2019’da tamamlanacağını belirtti.