Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Borusan’dan 1250 yeni istihdam

Borusan’dan 1250 yeni istihdam

Hürriyet Haber
02.03.2018 - 21:58 | Son Güncelleme:

BORUSAN Grubu, 2017’de yüzde 31 büyüdü 2018 için hedef ise yüzde 19. Geçen yıl konsolide cirosunu 17.1 milyar liraya çıkaran Borusan, 2018 hedefini 20 milyar lira belirledi. Bu yıl, 1.2 milyar lira tutarında yatırım yapma kararı alan Borusan, toplam 1250 kişiyi istihdam edecek. Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur, yüzde 19 büyüme ile dolar bazında ilk kez 5 milyar dolar sınırını aşacaklarını belirtti.

Bu yıl 6’ncı Ar-Ge merkezlerini açacaklarını kaydeden Uğur, “2017’de Ar-Ge ve dijitalleşmeye yaklaşık 40 milyon TL yatırım yaptık. Bu alanda 2020 yılına kadar 900 milyon TL yatırım yapma hedefimize planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz” dedi. Enerjinin de önemli bir işkolları olduğunu vurgulayan Uğur, sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını ve geçen yıl 56 milyon dolar faaliyet karı yarattıklarını belirtti. Uğur, “Rüzgar estikçe gelir yaratıp kar elde edebiliyoruz. Enerjide 280 MW’lık yatırıma başlıyoruz, 2020 başında hayata geçecek” diye konuştu.

Hassas otomobil borularında kapasite zorluğu yaşadıklarını bunun için de bir kapasiteyi artırdıklarını söyleyen Uğur, bu yatırımın sadece Türkiye için değil Avrupa için de planlandığını belirtti. Uğur, 75 milyon dolarlık bir yatırım planladıklarını ve ilk fazı için 50 milyon doları 2018’de yatıracaklarını gerisinin 2019’da tamamlanacağını belirtti.

Etiketler: Borusan , İstihdam , gazetehaberleri
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri