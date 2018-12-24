Boru hatlarına İHA’lı koruma
Petrol ve doğalgaz boru hatları, yerli İHA ve kapalı devre kamera alt sistemleriyle desteklenen entegre güvenlik sistemiyle çevresindeki tehditlerden 7/24 korunacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hızlı veri akışıyla da anında müdahale edilebileceğini, tehditler hakkında daha hızlı bilgileneceklerini söyledi.
BOTAŞ’ın kritik boru hatları yeni geliştirilen savunma teknolojisi yerli İHA’lar başta olmak üzere entegre güvenlik sistemiyle korunacak. Petrol ve doğalgaz boru hatlarına yönelik düzenlenen terör, sabotaj, hırsızlık ve izinsiz kazı gibi teşebbüslere karşı koymak ve boru hatlarını korumak için mevcut sistemlerin yanına yeni gelişen teknolojileri de ekledi. BOTAŞ, işletmede olduğu petrol ve doğalgaz boru hatları ve tesislerini korumaya yönelik Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı bünyesinde “Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği” projesinin saha uygulamalarına Silopi’de imzalanan anlaşmayla başladı. Anlaşmaya göre, boru hatları ve kritik tesisler Fiber Optik Algılama, Elektro Optik Algılama, Çevre Güvenlik Radarı, yerli İHA ve kapalı devre kamera alt sistemleriyle desteklenen entegre güvenlik sistemiyle çevresindeki tehditlerden 7/24 korunacak.
HIZLI VERİ AKIŞI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, boru hatlarından kesintisiz ve güvenli akışın arz güvenliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayi sistemleri enerji güvenliğimiz için de artık sürekli teyakkuz halinde olacak. Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesiyle gerçek zamanlı, doğru ve tutarlı bilgilerin oluşturulması ve paylaşılması harekât kabiliyetimizi de artıracak. Ayrıca konum, video, görüntü gibi verilerin ve alarmların dağıtılmasında hızlı veri akışını sağlayacak. Böylece anında müdahale için keşif ve müdahale sistemlerini tehditler hakkında daha çabuk bilgilendirmiş olacağız” diye konuştu.
21 YILA KADAR HAPİS
Ham petrol boru hatlarından yapılan hırsızlığa 21 yıla kadar hapis cezası söz konusu. Ham petrol boru hatlarından hırsızlık yaparken yakalanan kişilere, Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesi gereği, “Suçun enerji nakline ait tesislerde işlenmesi” nedeniyle nitelikli hırsızlık fiilinden 12 yıl hapis cezası verilebiliyor. “İlgili suçun gece işlenmesi” halinde TCK’nın 143. maddesi gereği ceza, 18 yıla kadar çıkabiliyor. Ayrıca, “Kamu malına zarar vermekten” ise TCK’nın 152. maddesi gereği, toplamda 21 yıla kadar hapis cezası veriliyor.
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