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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.09.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı yüzde 25 arttı

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Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı yüzde 25 arttı

Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü şirketlerinin toplam net karı yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 1 milyar 748,7 milyon liraya ulaştı.

BORSA İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2018'in ilk yarısına ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 1 milyar 748 milyon 733 bin liraya yükseldi. 

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 4'ü ilk yarıda kar açıklarken, 4'ü ise ilk yarıyı zararla tamamladı. Bu dönemde Otokar'ın önceki yılın aynı dönemine göre kardan zarara geçmesi dikkati çekerken, Karsan Otomotiv ve Anadolu Isuzu'nun da zararını artırdığı görüldü. 

Ford Otosan 918,5 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, karını önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 96,1 artıran Doğuş Otomotiv, bu dönemde en iyi performans gösteren otomotiv şirketi oldu. Yılın ilk yarısında 136,8 milyon lira kar açıklayan Doğuş Otomotiv, 2017'nin aynı döneminde 69,7 milyon lira net kar elde etmişti. 

Otomotiv şirketleri arasında, en yüksek net kar sıralamasında Ford Otosan'ı 693 milyon lira ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (Tofaş) takip etti. En yüksek kar açıklayan ilk iki şirketin Koç Holding bünyesinden olması dikkati çekerken, holding çatısındaki diğer otomotiv şirketlerinden Türk Traktör 136,8 milyon lira kar, Otokar ise 78,7 milyon lira zarar açıkladı. 

Otokar'ın dışında ilk yarıda zarar açıklayan diğer otomotiv şirketleri ise 31,4 milyon lira ile Anadolu Isuzu, 19,9 milyon lira ile Karsan Otomotiv ve 6,2 milyon lira ile Tümosan oldu. 

OTOMOTİV ŞİRKETLERİNİN TOPLAM AKTİFLERİ 42 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI 
Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin ilk yarıdaki toplam satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artışla 34 milyar 823,9 milyon liraya ulaşırken, Karsan Otomotiv'ın satışlarını yüzde 84 artırması dikkati çekti.

Aynı dönemde satışları azalan otomotiv şirketleri ise Otokar ve Tümosan oldu. 
Otomotiv şirketlerinin toplam aktifleri yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 yükselerek 41 milyar 753,1 milyon liraya çıkarken, bu bilanço kaleminde en yüksek artışı sağlayanlar sıralamasının zirvesinde Anadolu Isuzu yer aldı. Anadolu Isuzu'nun toplam aktifleri yüzde 76,7 artarak 909,9 milyon liradan 1 milyar 607,5 milyon liraya çıktı. 

Öz kaynakları önceki yılın ilk yarısına göre gerileyen iki şirket ise Otokar ve Türk Traktör oldu. 2,1 milyar liralık aktife sahip Otokar'ın, öz kaynakları yüzde 35,7 gerileyerek 134,8 milyon liraya indi. Türk Traktör'ün öz kaynaklarında ise yüzde 1,6'lık sınırlı bir düşüş oldu ve 573,3 milyon lira olarak gerçekleşti. 

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