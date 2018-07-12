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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
12.07.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

Borsada satış sürüyor... Üç günlük kayıp yüzde 9.75’e ulaştı

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Borsada satış sürüyor... Üç günlük kayıp yüzde 9.75’e ulaştı

TÜRKİYE piyasaları durulmuyor. Önceki akşam Türk piyasaları kapalı iken uluslararası düşük hacimli işlemlerde 4.9776 lira ile tarihi zirveye çıkan dolar dün 4.78-87 lira arasında işlem gördü. Borsa İstanbul’daki kayıp ise üçüncü güne taşındı. İlk iki gün bankacılık hisselerindeki sert satış nedeniyle değer kaybeden borsa, dün de sanayi hisseleri ve holdinglerdeki satıştan darbe aldı.

Borsada satış sürüyor... Üç günlük kayıp yüzde 9.75’e ulaştıDolarda bankalararası piyasada son işlemler 4.8785 liradan yapılırken, Borsa İstanbul günü yüzde 1.88 kayıpla 89 bin 571 puandan tamamladı. Üç gündür de işlem hacmi rekorları kırılıyor. Yoğun satış nedeniyle Borsa İstanbul’da işlem hacmi 12 milyar liranın üzerinde gerçekleşiyor. Türkiye’nin iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS’leri ise 7 puan artışla 337 puana yükseldi ve 1 ayın zirvesine çıktı. Borsa İstanbul’un üç günlük kaybı da yüzde 9.75’i buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da piyasadaki dalgalanmaya yönelik Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada Merkez Bankası bağımsızlığının spekülasyonlara konu edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Albayrak’ın mesajıyla dolarda 4.78 liraya kadar bir nefeslenme yaşanırken yüzde 18.85 ile yeni tarihi zirvesine çıkan 10 yıllık gösterge tahvil faizinde de düşüş oldu. Tahvil faizlerinde son işlemler on yıllıkta yüzde 18.55’den, iki yıllıkta ise yüzde 20.28’den yapıldı.

MOODY’S’TEN AÇIKLAMA
Dün bir sürpriz açıklama ise Moody’s’ten geldi. Moody’s’in dün yayımlanan raporunda “Yapılan değişiklikler Merkez Bankası’nın bağımsızlığı önünde daha fazla zorluklara neden olacak gibi görünüyor. Merkez Bankası’nın yönetim yapısındaki değişiklikler daha sıkı para politikası izleme kararlılığını önümüzdeki günlerde güçlendirmekten ziyade zayıflatabilir. Merkez Bankası’nın etkinliğine yönelik daha fazla zorluklar kredi notu açısından açıkça negatif” denildi. Moody’s ayrıca yeni hükümetin hangi politikalar izleyeceğinin de tamamen belli olmadığına dikkat çekti.

Dün Erdemir, Kardemir, Tüpraş, Arçelik, Çelik Halat gibi hisselerde yoğun satış yaşandı. Bu hisselerin bulunduğu sanayi endeksi de borsadaki düşüşün lokomotifi oldu. Düne kadar bu işi bankacılık endeksi yürütüyor, sanayi endeksi kaybı sınırlıyordu. Türkiye’nin güçlü şirketlerinin hisselerindeki yabancı satışı dikkat çekerken holdinglerdeki hareket de sertti.

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