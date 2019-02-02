Borsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBorsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi
GeriEkonomi Borsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
02.02.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Borsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Borsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince, 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar belirlendi.

Bakanlığın konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bunlarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2018 sonu itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2018 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankasınca tespit edilen alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Söz konusu kurlar şöyle:

DÖVİZLER KUR (TL)

1 ABD doları 5,2609
1 Arjantin pesosu 0,13746
1 Arnavutluk leki 0,04894
1 Avustralya doları 3,7026
1 Azerbaycan yeni manatı 3,1039
1 BAE dirhemi 1,4336
1 Bahama doları 5,2657
1 Bahreyn dinarı 13,9699
1 Bangladeş takası 0,06288
1 Barbados doları 2,6307
1 Belarus rublesi (Yeni Belaus rublesi, Belarus rublesinden 4 sıfır atılarak hesaplanıyor) 2,4384
1 Bolivya boliviyanosu 0,76203
1 Bosna Hersek markı 3,0549
1 Botsvana pulası 0,49181
1 Brezilya reali 1,3655
1 Bulgar levası 3,0649
1 Burundi frangı 0,00294
1 Cezayir dinarı 0,04448
1 Çek korunası 0,23428
1 Çin yuanı 0,76203
1 Danimarka kronu 0,80604
1 Dominik pesosu 0,10425
1 Endonezya rupisi 0,00036
1 Etiyopya birri 0,18786
1 Fas dirhemi 0,55227
1 Filipin pesosu 0,10003
1 Gana yeni sedisi 1,07903
1 Guatemala quetzali 0,68076
1 Guyana doları 0,02518
1 Güney Afrika randı 0,36668
1 Güney Kore wonu 0,00471
1 Güney Sudan lirası 0,03428
1 Gürcistan larisi 1,9796
1 Haiti gourdesi 0,06811
1 Hırvatistan kunası 0,81474
1 Hindistan rupisi 0,07527
1 Honduras lempirası 0,21585
1 Hong Kong doları 0,67230
1 Irak dinarı 0,00441
1 İngiliz sterlini 6,6528
100 İran riyali 0,01246
1 İsveç kronu 0,58442
1 İsviçre frangı 5,3352
1 İzlanda kronu 0,04533
100 Japon yeni 4,7547
1 Kanada doları 3,8611
1 Katar riyali 1,4368
1 Kazakistan tengesi 0,01382
1 Kolombiya pesosu 0,00161
1 Kosta Rika kolonu 0,00875
1 Kuveyt dinarı 17,2270
1 Laos kipi 0,00062
1 Lesotho lotisi 0,36672
1 Liberya doları 0,03309
1 Libya dinarı 3,7771
1 Lübnan lirası 0,00349
1 Macar forinti 0,01877
1 Makedonya dinarı 0,09819
1 Malezya ringgiti 1,2681
1 Meksika pesosu 0,26811
1 Mısır lirası 0,29434
1 Moldova leyi 0,30838
1 Nepal rupisi 0,04705
1 Nijerya nayrası 0,01714
1 Nikaragua kordobası 0,16222
1 Norveç kronu 0,60072
1 Özbekistan somu 0,00063
1 Pakistan rupisi 0,03739
1 Panama balboası 5,2657
1 Paraguay guaranisi 0,00088
1 Peru yeni solu 1,5581
1 Polonya zlotisi 1,4034
1 Rumen leyi 1,2866
1 Rus rublesi 0,07534
1 Sırbistan dinarı 0,05110
1 Singapur doları 3,8543
1 Somali şilini 0,00910
1 Srilanka rupisi 0,02877
1 Sudan lirası 0,11060
1 Suriye lirası 0,01022
1 Suudi Arabistan riyali 1,4024
1 Şili pesosu 0,00757
1 Tayland bahtı 0,16172
1 Tayvan doları 0,17164
1 Tunus dinarı 1,7651
1 Türkmenistan manatı 1,5066
1 Ukrayna hryvnası 0,19003
1 Umman riyali 13,677
1 Uruguay pesosu 0,16295
1 Ürdün dinarı 7,4201
1 Venezuela Bolivarı fuertesi 0,00002
1 Yemen riyali 0,02105
1 Yeni İsrail şekeli 1,3972
1 Yeni Zelanda doları 3,5364
1 Zambiya kvaçası 0,44156
1 euro 6,0280

EFEKTİFLER

1 ABD doları 5,2573
1 Avustralya doları 3,6856
1 Danimarka kronu 0,80547
1 İngiliz sterlini 6,6482
1 İsveç kronu 0,58401
1 İsviçre frangı 5,3272
100 Japon yeni 4,7371
1 Kanada doları 3,8468
1 Kuveyt dinarı 16,9686
1 Norveç kronu 0,60030
1 Suudi Arabistan riyali 1,3919
1 euro 6,0238

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor