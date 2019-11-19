Borsada akşam mesaisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBorsada akşam mesaisi
GeriEkonomi Borsada akşam mesaisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hülya GÜLER
19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Borsada akşam mesaisi

Hülya GÜLER AKBAŞ
Hülya GÜLER AKBAŞ
hguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hülya GÜLER AKBAŞ
Hülya GÜLER AKBAŞ
hguler@hurriyet.com.tr
Borsada akşam mesaisi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla’nın yakında başlayacağını duyurduğu borsada akşam seanasının detaylarına Hürriyet ulaştı. VİOP’taki ilk seansın 17 Ocak’ta başlaması planlanıyor. Endeks kontratları, döviz ve hisse vadeli kontratların işlem göreceği akşam seansı saat 19.00’da başlayacak ve 23.00’e kadar sürecek.

BORSA İstanbul (BIST), yatırımcıların uzun süredir beklediği Vadeli İşlemler Piyasası’nda (VİOP) ‘akşam seansı’na yönelik çalışmalarında sona geldi. VİOP’ta belirli sözleşmelere uygulanacak akşam seansının 17 Ocak’ta başlayacağı öğrenildi. Teknik altyapısı tamamlanan ve ilk etapta endeks kontratları ile başlayacak akşam seansında bir süredir deneme amaçlı işlem yapıldığı kaydedildi. Söz konusu uygulama ile VİOP işlem saatlerinin uluslararası piyasalarla aynı anda açık olduğu saatlerin artacak ve böylece yatırımcıların daha etkin risk yönetimi yapabilme imkanına kavuşacak. VİOP’ta endeks kontratlarıyla başlaması planan akşam seansında döviz kontratları ve hisse vadeli kontratlar da işlem görecek. Borsa İstanbul bir süredir VİOP’ta akşam seansını başlatmak ve böylece yurtdışı piyasalarında olduğu gibi daha uzun süre işlem yapılmasına imkan sağlayarak hacmi artırmayı planlıyordu. Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada akşam seansının yakında başlayacağını söylemişti.

SAAT 19.00-23.00 ARASINDA

VİOP’ta saat 18.15’te biten gündüz seansının ardından saat 19.00’da akşam seansının başlatılması planlanıyor. Akşam seansı ABD piyasalarının da açık olduğu saatlerde açık kalacak ve saat 23.00’te sona erecek. Akşam seansındaki işlemler bir sonraki gün gerçekleşecek işlemler ile beraber takasa konu olacak. Ayrıca bu seansta işlem marjı yüzde 3 olarak belirlendi.

ABD PİYASALARIYLA UYUMLU

Akşam seansını, Türkiye’nin sermaye piyasalarını geliştirme ve derinleştirme vizyonu kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiren sektör temsilcileri, dünyada vadeli piyasaların 23 saat hatta 24 saate yakın işlem gördüğünü belirtiyorlar. Bu açıdan Akşam seansının da vadeli işlemler piyasasının hacmini arttıracağına işaret ediyor. Henüz işlemler başlamadan nasıl bir hacim yakalayacağını söylemenin mümkün olmadığını belirten sektör temsilcilerinin akşam seansına yönelik ortak değerlendirmesi şöyle: “Sektör uzun zamandır akşam seansını talep ediyor ve bekliyordu. Otoritenin bu ihtiyacı karşılayacak şekilde bir adım atmış olması sevindirici. Sermaye piyasaları dünyada neredeyse hiç uyumuyor.”

Borsada akşam mesaisi

İLK SEANS İÇİN KURULUŞ TARİHİ

AKŞAM seansının başlama tarihi için farklı öneriler de bulunuyor. Borsa İstanbul’un şimdilik 17 Ocak olarak planladığı ilk seans için bazı sektör temsilcileri Borsa İstanbul’un kuruluş tarihi olan 30 Aralık’ı öneriyor. Teknik altyapının bir süredir hazır olduğunu ve test aşamasının da başarılı geçtiğine işaret eden sektör temsilcileri, “Borsa’nın kuruluş yıldönümü için planlanan etkinlikler kapsamında ilk akşam seansı da başlatılabilir. Bu yönüyle anlamlı olur ancak bu tabi gerekli teknik altyapının tamamen hazır olması ile mümkün” ifadelerini kullanıyor.

Borsada akşam mesaisi

ATİLLA AKŞAM SEANSINI DUYURMUŞTU

BORSA İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada VİOP’ta akşam seansının başlayacağı bilgisini vermişti. Sektörde uzun zamandır beklenen akşam seansı konusunda Atilla şunları söylemişti: “Vadeli İşlem Opsiyon Piyasamızda+ (VİOP) yükselen hacimle birlikte yeni pay ve faiz vadeli sözleşmeler, vade ve kullanım fiyatı yatırımcı tarafından belirlenen esnek kontratlar yaratıldı. Önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla üyelerimize VİOP’ta yeni döviz kontratları ve akşam seansı gibi uygulamaların bilgisini de vermiş olacağız.”

Hülya GÜLER AKBAŞ
Hülya GÜLER AKBAŞ
hguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle