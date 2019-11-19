Borsada akşam mesaisi

BORSA İstanbul (BIST), yatırımcıların uzun süredir beklediği Vadeli İşlemler Piyasası’nda (VİOP) ‘akşam seansı’na yönelik çalışmalarında sona geldi. VİOP’ta belirli sözleşmelere uygulanacak akşam seansının 17 Ocak’ta başlayacağı öğrenildi. Teknik altyapısı tamamlanan ve ilk etapta endeks kontratları ile başlayacak akşam seansında bir süredir deneme amaçlı işlem yapıldığı kaydedildi. Söz konusu uygulama ile VİOP işlem saatlerinin uluslararası piyasalarla aynı anda açık olduğu saatlerin artacak ve böylece yatırımcıların daha etkin risk yönetimi yapabilme imkanına kavuşacak. VİOP’ta endeks kontratlarıyla başlaması planan akşam seansında döviz kontratları ve hisse vadeli kontratlar da işlem görecek. Borsa İstanbul bir süredir VİOP’ta akşam seansını başlatmak ve böylece yurtdışı piyasalarında olduğu gibi daha uzun süre işlem yapılmasına imkan sağlayarak hacmi artırmayı planlıyordu. Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada akşam seansının yakında başlayacağını söylemişti.

SAAT 19.00-23.00 ARASINDA

VİOP’ta saat 18.15’te biten gündüz seansının ardından saat 19.00’da akşam seansının başlatılması planlanıyor. Akşam seansı ABD piyasalarının da açık olduğu saatlerde açık kalacak ve saat 23.00’te sona erecek. Akşam seansındaki işlemler bir sonraki gün gerçekleşecek işlemler ile beraber takasa konu olacak. Ayrıca bu seansta işlem marjı yüzde 3 olarak belirlendi.

ABD PİYASALARIYLA UYUMLU

Akşam seansını, Türkiye’nin sermaye piyasalarını geliştirme ve derinleştirme vizyonu kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiren sektör temsilcileri, dünyada vadeli piyasaların 23 saat hatta 24 saate yakın işlem gördüğünü belirtiyorlar. Bu açıdan Akşam seansının da vadeli işlemler piyasasının hacmini arttıracağına işaret ediyor. Henüz işlemler başlamadan nasıl bir hacim yakalayacağını söylemenin mümkün olmadığını belirten sektör temsilcilerinin akşam seansına yönelik ortak değerlendirmesi şöyle: “Sektör uzun zamandır akşam seansını talep ediyor ve bekliyordu. Otoritenin bu ihtiyacı karşılayacak şekilde bir adım atmış olması sevindirici. Sermaye piyasaları dünyada neredeyse hiç uyumuyor.”

İLK SEANS İÇİN KURULUŞ TARİHİ

AKŞAM seansının başlama tarihi için farklı öneriler de bulunuyor. Borsa İstanbul’un şimdilik 17 Ocak olarak planladığı ilk seans için bazı sektör temsilcileri Borsa İstanbul’un kuruluş tarihi olan 30 Aralık’ı öneriyor. Teknik altyapının bir süredir hazır olduğunu ve test aşamasının da başarılı geçtiğine işaret eden sektör temsilcileri, “Borsa’nın kuruluş yıldönümü için planlanan etkinlikler kapsamında ilk akşam seansı da başlatılabilir. Bu yönüyle anlamlı olur ancak bu tabi gerekli teknik altyapının tamamen hazır olması ile mümkün” ifadelerini kullanıyor.

ATİLLA AKŞAM SEANSINI DUYURMUŞTU

BORSA İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada VİOP’ta akşam seansının başlayacağı bilgisini vermişti. Sektörde uzun zamandır beklenen akşam seansı konusunda Atilla şunları söylemişti: “Vadeli İşlem Opsiyon Piyasamızda+ (VİOP) yükselen hacimle birlikte yeni pay ve faiz vadeli sözleşmeler, vade ve kullanım fiyatı yatırımcı tarafından belirlenen esnek kontratlar yaratıldı. Önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla üyelerimize VİOP’ta yeni döviz kontratları ve akşam seansı gibi uygulamaların bilgisini de vermiş olacağız.”