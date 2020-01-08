Borsa saat kaçta açılıyor? Borsa ne zaman açılır?

Borsa İstanbul açılış seansı ve emir toplama aşaması, işlemlerine yön vermek isteyen binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Borsa İstanbul saat kaçta açılıyor sorusuna yanıt arayan birçok yatırımcı, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, Borsa İstanbul saat kaçta açılıyor ve alım satım işlemleri hangi saat aralığında gerçekleşiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BORSA İSTANBUL SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

I. Sürekli İşlem Gören Paylar 09:40 - 09:55 Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama(*) 09:55 - 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme 10:00 - 13:00 Sürekli İşlem 13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama) (*) 13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme 14:00 - 18:00 Sürekli İşlem 18:01 - 18:05 Kapanış Seansı 18:05 - 18:08 Eşleştirme/Fiyat Belirleme 18:08 - 18:10 Kapanış Fiyatlı İşlemler









Açılış Seansı Nedir?



BIST Pay Piyasasında, Pay Senedi alış ve satış emirlerinin, bir zaman dilimi boyunca BIST Alım Satım Sistemi'ne iletildiği ve bu sürenin sonunda iletilen bu emirlerin en fazla işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinden (açılış fiyatı) işleme dönüştüğü tek fiyat yöntemi ile çalışan özel bir seans şeklidir.

Açılış Fiyatı



Açılış Seansı emir toplama aşamasının sonunda en çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan fiyattır.



Açılış Fiyatlı Emir (AFE):



Açılış seansına iletilmek üzere girilebilen fiyat bilgisi olmadan sadece miktar bilgisi içeren alış ya da satış emirleridir.

"Açılış Seansı" Özellikleri

*Açılış seansı iki aşamalı olarak yapılmaktadır.

*İlk aşamada sadece emirler toplanır. (Emir toplama aşaması)



*İkinci aşamada en çok arz ve talebin olduğu fiyattan tek bir açılış fiyatı hesaplanarak emirler gerçekleştirilir. (Açılış fiyatlarının belirlenmesi ve işlemlerin gerçekleşme aşaması)



Emir Toplama Aşaması



Bu süre içinde talimatlar iptal edilebilir, değiştirilebilir, yani fiyat iyileştirme ve kötüleştirme yapılabilir. (Emir Kötüleştirme: Verilen bir satış emrinin satış fiyatının yükseltilmesi ya da verilen bir alış emrinin alış fiyatının daha düşük bir fiyata çekilmesidir.) BIST tarafından fiyat kademeleri yayımlanmaz. Bu aşamada emirler gerçekleşmez.



Fiyatların Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri Aşaması



BIST açılış seansına iletilen emirler için emir iyileştirme, kötüleştirme ve iptal kabul edilmez. BIST tarafından en çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan fiyat Açılış Fiyatı olarak belirlenir. Bu zaman aralığında verilen emir sürekli müzayede seansına iletilmek üzere kabul edilir ve söz konusu emirler için iptal talimatı verilebilir. Açılış Fiyatına uygun olan emirler yeterli miktarda alıcı ve satıcı olma durumuna göre eşleşir, işlemler gerçekleşir ve gerçekleşme teyitleri yatırım hesaplarına yansır. Gerçekleşmeyen limit fiyatlı emirler fiyat ve zaman önceliği korunarak sürekli müzayede seansına aktarılır, açılış fiyatlı emirler ise iptal edilir.