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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Borsa rekordan döndü

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Borsa rekordan döndü

Borsa İstanbul, tarihi rekordan döndü. Borsa, tarihinde ilk kez 12 iş günü üst üste yükselerek rekor kıracaktı. Ancak, 4 Ocak’ta başladığı yükseliş trendi 12’nci iş günü kesintiye uğradı. Dün Borsa İstanbul yüzde 0.51 düşüşle günü 97 bin 955 puandan kapattı.

Türkiye’de Ocak 1986’da 17 şirketin hisseleri ile başlayan borsada şirket sayısı artarken en büyük 100 şirketi izlemek için İMKB100 Endeksi oluşturulmuştu. 1995’ten beri verilerine sahip olunan endeks hiç 12 gün üst üste yükselmemişti. Borsa İstanbul, 1 Haziran 2012’den itibaren 10 iş günü yükselmiş yüzde 5.9 artış sağlanmıştı. 15 Haziran 2012 Cuma günü endeks yüzde 0.2 daha artarak rekoru 11. güne taşıdı. Ancak pazartesi ise yüzde 0.2 gerileyince rekor 11 günde kalmıştı. 4 ay sonra Ekim 2012’deki ralli ise 10. günde tamamlandı. 2013 Mayıs’ında çifte “yatırım yapılabilir ülke” notlarının ardından da borsanın rallisi 10’uncu günde kaldı. 11 Mart 2016’da da BIST100 cumayı artıda kapatınca ralli 10. gününü de tamamlamıştı. 14 Mart 2016 Pazartesi günü yüzde 0.9 daha artarak rekoru 11’inci güne taşımıştı. Ancak, 15 Mart Salı günü borsa gerilemişti. 1995’ten beri sadece 2 kez 11 günlük ralli olmuştu. 18 Ocak’ta bu rekor egale edildi.

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