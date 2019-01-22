Borsa rekordan döndü
Borsa İstanbul, tarihi rekordan döndü. Borsa, tarihinde ilk kez 12 iş günü üst üste yükselerek rekor kıracaktı. Ancak, 4 Ocak’ta başladığı yükseliş trendi 12’nci iş günü kesintiye uğradı. Dün Borsa İstanbul yüzde 0.51 düşüşle günü 97 bin 955 puandan kapattı.
Türkiye’de Ocak 1986’da 17 şirketin hisseleri ile başlayan borsada şirket sayısı artarken en büyük 100 şirketi izlemek için İMKB100 Endeksi oluşturulmuştu. 1995’ten beri verilerine sahip olunan endeks hiç 12 gün üst üste yükselmemişti. Borsa İstanbul, 1 Haziran 2012’den itibaren 10 iş günü yükselmiş yüzde 5.9 artış sağlanmıştı. 15 Haziran 2012 Cuma günü endeks yüzde 0.2 daha artarak rekoru 11. güne taşıdı. Ancak pazartesi ise yüzde 0.2 gerileyince rekor 11 günde kalmıştı. 4 ay sonra Ekim 2012’deki ralli ise 10. günde tamamlandı. 2013 Mayıs’ında çifte “yatırım yapılabilir ülke” notlarının ardından da borsanın rallisi 10’uncu günde kaldı. 11 Mart 2016’da da BIST100 cumayı artıda kapatınca ralli 10. gününü de tamamlamıştı. 14 Mart 2016 Pazartesi günü yüzde 0.9 daha artarak rekoru 11’inci güne taşımıştı. Ancak, 15 Mart Salı günü borsa gerilemişti. 1995’ten beri sadece 2 kez 11 günlük ralli olmuştu. 18 Ocak’ta bu rekor egale edildi.
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